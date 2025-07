Acción de Microsoft se dispara tras positivos resultados y se convertiría en segunda empresa a nivel mundial en superar los US$ 4 billones en capitalización

Microsoft se encamina a convertirse en la segunda empresa del mundo en alcanzar una capitalización bursátil de US$ 4 billones (millones de millones) tras presentar ganancias trimestrales que superaron las expectativas de Wall Street, lo que disparó las acciones durante la sesión extendida del miércoles.

Las acciones del gigante tecnológico subieron hasta 9%, superando los US$ 560 dólares, en las operaciones posteriores al cierre de Nueva York. Si al menos una parte de la ganancia se mantiene hasta la apertura del mercado del jueves, Microsoft alcanzará un valor de mercado de US$ 4 billones. Nvidia se convirtió en la primera empresa en alcanzar este hito a principios de julio.

Microsoft informó este miércoles un crecimiento mejor de lo esperado en su negocio de la nube, que generó más de US$ 75 mil millones en el último año, mientras la compañía continúa comercializando servicios de Inteligencia Artificial (IA).

La unidad de computación en la nube Azure, seguida muy de cerca por los inversionistas, registró un aumento de 39% en las ventas durante el cuarto trimestre fiscal de Microsoft. Los analistas proyectaban un crecimiento de 34%.

La compañía dijo que las ventas en la división de nube crecieron 34% a más de 75 mil millones durante el año terminado en junio. Esta es la primera vez que la compañía revela una cifra de ingresos para Azure, que vende capacidad de procesamiento y otros servicios a las empresas.

En general, las ventas aumentaron 18% a US$ 76.400 millones durante el trimestre, y el beneficio neto fue de US$ 3,65 por acción. Los analistas estimaban, en promedio, US$ 73.900 millones en ingresos y ganancias por acción de US$ 3,37.

En los últimos años, Microsoft ha implementado herramientas de IA, incluidas aquellas desarrolladas por OpenAI, desarrollador de ChatGPT, en todos sus productos, apostando a que los chatbots conversacionales y las herramientas de automatización más potentes impulsarán las ventas del software de productividad y los servicios en la nube de la compañía.

Las acciones subieron aproximadamente 7% en la sesión extendida tras cerrar a US$ 513,24 en Nueva York. Las acciones de la compañía acumulaban un alza de aproximadamente 22% este año hasta el cierre del miércoles.