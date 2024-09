Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones: “Me gustaría que el tercer concurso de 5G fuese el primer semestre del 2025”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Son pocos los reordenamientos de espectro que se han hecho en Chile. Sin embargo, dentro de las bases de la segunda versión del concurso de 5G, se estableció que la Subtel llevará a cabo una reorganización de la banda 3,5 GHz con la finalidad de optimizar el uso del espectro.

Así, luego de que Claro se adjudicó el 100% de las concesiones del segundo concurso, el cual comprendía cinco bloques de 10 MHz de la banda 3,5 GHz, el reordenamiento de las frecuencias era el paso que tocaba dar, siendo esta la primera vez que se hacía un movimiento de bloques de esta magnitud.

El subsecretario de telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló a DF que el espectro ya está reordenado y que de esta forma se pudo generar un bloque continuo para las operaciones de Claro.

“Estamos analizando el escenario óptimo desde el punto de vista técnico y económico para hacer un concurso no con la lógica de recaudar, sino que la calidad del servicio sea la mejor posible”.

“Lo que teníamos era un popurrí de pedacitos de espectro asignados a distintas empresas para distintos usos, y eso lo hacía muy poco eficiente. Entonces, el objetivo detrás de la licitación de 5G fue buscar que todas las empresas que tuvieran pedazos de espectro y que se lo hayan ganado en estos concursos, quedaran contiguos”, sostuvo.

Cabe recordar que, en simple, una frecuencia funciona como una carretera con varias pistas, donde cada carril es una macrobanda. En Chile el espectro más valioso para entregar servicios 5G es el 3,5 GHz, nivel en el cual las empresas tienen concesiones divididas y no continuas, entorpeciendo la transmisión de datos.

Con el nuevo orden, en la primera parte de la banda quedó Entel con 50 megas para 5G y otros 50 megas que hoy día tienen asignación fija y en la cual podrían adicionar el uso móvil adicional por la ley de internet como uso público. Después está Movistar y luego está ClaroVTR 5G y fijo, quienes también podrían adicionar el uso móvil adicional a su asignación fija. WOM se mantuvo en la parte final de la banda.

De esta forma, queda una laguna entre 3.450 MHz y los 3.500 MHz, la cual comprende 50 megas disponibles para un tercer concurso (ver infografía).

-¿Por qué fue necesario reordenar el espectro?

-La forma en la que estaba asignada esta banda antes, eran la forma óptima para el servicio de hace 15 o 20 años, que era un servicio telefonía fija inalámbrica, pero para lo que es telefonía móvil o banda ancha móvil, es mejor tener bloques grandes de ancho de banda ya que es más eficiente que tener muchos bloquecitos chicos. Eso es lo que llamamos eficiencia espectral.

- ¿Fue difícil llegar a un acuerdo?

- Como es un objetivo que a todos les sirve, no fue difícil alcanzar un acuerdo, porque para todos es relevante tener los bloques lo más grandes posibles. Las conversaciones con las empresas se dieron bien, no hubo ningún obstáculo, de hecho, la predisposición de todas las empresas fue de “hagámoslo pronto” porque al final todos tienen espacio para ganar.

- ¿Cómo se ve la posibilidad de un nuevo concurso de 5G?

- Vamos a tener un tercer concurso. Este puede ser por los 50 MHz que nos quedan disponibles ahora, o bien por 100 MHz si es que tomáramos el último bloque que va desde los 3.650 MHz hasta los 3.700 MHz, y eso es lo que está hoy día en discusión. Estamos haciendo el análisis técnico económico para determinar qué es lo mejor para el país. Estamos analizando el escenario óptimo desde el punto de vista técnico y económico para hacer un concurso no con la lógica de recaudar para el Estado, sino que con la lógica de que la calidad del servicio sea la mejor posible.

- ¿Cuándo se haría?

- A mí me gustaría que fuese el primer semestre del 2025, pero va a depender un poco las condiciones económicas, porque las empresas de telecomunicaciones vienen de invertir entre US$ 150 y US$ 200 millones en despliegue de red y su facturación no ha aumentado, porque son las mismas bases de clientes.

- ¿Qué queda en cuanto al reordenamiento?

- Todavía hay que cambiar de frecuencias los servicios ya asignados en la banda. Aquí se está elaborando en conjunto con la industria un protocolo para hacer estas adecuaciones, porque tú vas a cambiarle la frecuencia a enlaces de clientes que están activos. Las empresas se están poniendo de acuerdo en un protocolo que permita que este cambio de una frecuencia a otra no interfiera con los servicios a los clientes y que sea un trabajo -por ejemplo- programado de madrugada, cuando no se estén usando los enlaces.

