Tras salida de WOM, exCEO de la firma vuelve al mundo del marketing, pero esta vez en Walmart

Sebastián Precht decidió volver al mundo del marketing, tras 18 meses como CEO de WOM. Mediante una publicación de LinkedIn, el ejecutivo contó qué rumbo tomó luego de su salida de la operadora en noviembre: retornó a las pistas de la mano de Walmart Chile, integrando el equipo de Marketing, Sales & Customer.

“Muy feliz de sumarme a una empresa, sus marcas y a una cultura con tanta historia, tradición e impacto en los clientes como Walmart Chile”, indicó Precht en la publicación. El aterrizaje del exCEO de WOM se dio a inicios de febrero, instancia en que aseguró: “fue un proceso de onboarding lleno de buena onda, cercanía, preocupación por los detalles, muy bien llevado y por sobre todo, con tan buena energía”.

La publicación contó casi con mil reacciones de diferentes usuarios y casi 300 comentarios, en el cual se destaca el actual CEO de WOM, Chris Bannister. El alto ejecutivo tomó las riendas de la telco, tras la salida de Precht, quien tuvo una gestión marcada por la alta tensión que se generó entre WOM y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) por el cobro de las boletas de garantía ante el incumplimiento en el desarrollo de la red 5G.

Bannister le comentó: “Always remember to Keep the Passion. Good vibes (Recuerda siempre mantener la pasión, buenas vibras)”.

Su carrera en la industria telco

La llegada de Sebastián Precht a Walmart implica un cambio de página del ejecutivo, quien hizo su carrera siempre en el rubro de las telecomunicaciones.

Partió en 2000 en Smartcom PCS (hoy ClaroVTR) como Product Manager. Y tras un lapso de 12 meses en Loreal, volvió a la industria a través de Telefónica Chile, empresa en la cual estuvo durante cinco años.

En la compañía española partió como subgerente de desarrollo de mercados, cargo en que tuvo la planificación y desarrollo de la línea de negocios prepago. Luego, dio un salto interno como gerente de ventas de retail y posteriormente pasó a ser gerente de planificación y desarrollo.

Precht estuvo en VTR como gerente Corporativo de ventas, y finalmente en 2015 se unió a las filas de WOM como parte del equipo fundador de la operadora en la división de marketing, hasta que en 2022 ascendió como CEO.