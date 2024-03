Estrategas, fórmulas para combatir las brechas de género

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Si bien la participación laboral de las mujeres ha crecido en nuestro país, es conocido por todas y todos que Chile está situado como el sexto de la OECD con la mayor brecha de género en esta dimensión. Una brecha que no sólo se explica por industrias altamente masculinizadas, como la minería, la construcción y otras, en las cuales el avance es más lento por la dificultad de sumar mujeres en sus filas; además, una brecha que se extiende a las áreas vinculadas al marketing, la estrategia, la consultoría y las comunicaciones, generando desafíos aún mayores a la hora de generar un trabajo que realmente ponga a las mujeres, su visibilidad y necesidades, al centro del desarrollo empresarial y el aporte que somos para la industria.



¿Qué podemos aprender cuando las mujeres somos parte activa y protagonistas de estos espacios? Hace algunos años, en Almabrands trabajamos en un proceso de consultoría sobre salud femenina, en el que, usándolo de ejemplo, puedo identificar distintos ámbitos, momentos y hasta detalles en que algo se hizo diferente desde el rol y la participación de las mujeres. Con un equipo de ejecutivos en la empresa-cliente integrado sólo por hombres, la mirada de un equipo de consultoras e investigadoras mujeres aportó en diversos ámbitos y etapas.



Por un lado, en el diseño mismo de la consultoría, sumamos una perspectiva complementaria a la del equipo de la marca, quienes contaban con un profundo conocimiento del mercado y su desempeño comercial, pero no así del segmento hacia el que estaban dirigidos todos sus productos. Con nuestro conocimiento previo y transversal de las mujeres, pudimos abrir el levantamiento hacia una mayor diversidad de perfiles, incluyendo distintas trayectorias vitales que pudieran marcar la relación con la salud femenina y sus posibles diferencias, y así levantar insights relevantes que dieran cuenta de una mayor amplitud de necesidades.



En la etapa de investigación cualitativa, la empatía de estar en los zapatos de la mujer nos ayudó a considerar preguntas profundamente conectadas con la realidad de esta diversidad de mujeres y sus etapas de vida, poniendo al centro sus necesidades y dolores, sueños, preocupaciones, expectativas y motivaciones, más allá del producto como tal. Luego pasamos a convertir estos hallazgos e insights en oportunidades estratégicas; y aquí se levanta nuevamente el valor de la complementariedad de perspectivas, mujeres y hombres, distintos orígenes, edades, profesiones: trabajamos en equipo con los ejecutivos de la marca, desde la colaboración, el respeto y la empatía y un profundo conocimiento del grupo objetivo traído por la investigación y análisis previos, para que cada uno, sin distinción de roles o jerarquías, pudiera ser un valioso aporte al desafío de la marca y así, llegar a mejores resultados.



En un proceso completo de consultoría y desde los desafíos que enfrentan continuamente las empresas y marcas, la diversidad hace totalmente la diferencia. Y en un mundo “ejecutivo” aún mayoritariamente masculino, las características de un liderazgo femenino (no exclusivo de las mujeres) permiten balancear las decisiones y definiciones de negocio.



En 2023, por primera vez en la historia, las mujeres directoras ejecutivas liderarán alrededor del 10% de las empresas Fortune 500, y este es sin duda un hito importante. Pero también subraya la necesidad de más mujeres en todos los niveles de liderazgo (Forbes, Mar 2023, Investigación de Leadership Circle, basada en evaluaciones de más de 84.000 líderes), contar con presencia de mujeres que aportan un estilo de competencias y habilidades en ámbitos como la colaboración, la conexión y construcción de relaciones con las personas, la autoconciencia y conciencia sistémica de trabajo en equipo, la inclusión y el sentido de propósito en todo lo que hacemos.



Por supuesto que siguen quedando desafíos pendientes; pero las mujeres nos hemos ganado no sólo tener más presencia en puestos de liderazgo, sino también tener más espacios de visibilidad, tanto en el ámbito público como privado, para seguir aportando desde el relato y la acción a la construcción de más y mejores empresas, con negocios sostenibles que pongan al centro a las personas en toda su diversidad y sus roles: clientes / consumidores, ciudadanas y ciudadanos, colaboradores de sus empresas, y sobre todo, personas.