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Lula prohíbe las apuestas en línea en Brasil a una semana de la primera vuelta presidencial

El decreto prohíbe la actividad menos de dos años después de que el gobierno puso en marcha un marco legal que permitía el funcionamiento de este sector.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 25 de septiembre de 2026 a las 19:00 hrs.

Lula da Silva Bolsonaro apuestas campaña electoral
Lula prohíbe las apuestas en línea en Brasil a una semana de la primera vuelta presidencial

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