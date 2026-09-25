Lula prohíbe las apuestas en línea en Brasil a una semana de la primera vuelta presidencial

El decreto prohíbe la actividad menos de dos años después de que el gobierno puso en marcha un marco legal que permitía el funcionamiento de este sector.

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes la prohibición de las apuestas en línea en la mayor economía de América Latina, la última de una serie de medidas presentadas antes de las elecciones del próximo mes.

La medida se conoce cuando las encuestas de opinión muestran que Lula se encuentra en un reñido empate con el senador de derecha Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, antes de la primera vuelta electoral del 4 de octubre.

El decreto prohíbe las apuestas en línea en Brasil menos de dos años después de que el gobierno puso en marcha un marco legal que permitía el funcionamiento de este sector.

La medida entra en vigor de forma inmediata, pero debe ser aprobada por el Congreso en un plazo de 120 días para que siga vigente.

La acción refleja la creciente preocupación del gobierno por el aumento del gasto en juegos de azar, que mermó los presupuestos familiares y contribuyó a niveles récord de endeudamiento.

Encuestas recientes revelaron que aproximadamente tres cuartas partes de los brasileños apoyan una prohibición total de las apuestas en línea.

"Nos enfrentamos a un problema de salud pública relacionado con las apuestas en línea. Es un problema grave", dijo el ministro de Hacienda, Darío Durigan, durante el anuncio.

El senador Bolsonaro calificó la medida de "populista, hipócrita y con motivaciones políticas" durante una mitin de campaña celebrada este viernes en Río de Janeiro.