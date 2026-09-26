La agitada próxima semana de Michelle Bachelet: Cumple 75 años y recibirá homenaje en La Pintana
El evento de reconocimiento fue organizado desde el PS como una manera de agradecer su disposición en la campaña para convertirse en secretaria general de las Naciones Unidas, candidatura que finalmente optó por bajar.
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El martes 29 de septiembre la exPresidenta Michelle Bachelet cumple 75 años, y, como cada año, los celebrará en su casa junto a sus familiares y amigos más cercanos, afirman desde su círculo. Al día siguiente además participará de un evento de reconocimiento en el Teatro Municipal de la Pintana organizado por personeros del Partido Socialista como una manera de agradecer su disposición en la campaña para convertirse en secretaria general de las Naciones Unidas, candidatura que finalmente optó por bajar a fines de la semana pasada.
“Es un homenaje necesario, recibimos muchas solicitudes y muestras de cariño”, comenta Gloria de la Fuente, una de las gestoras del encuentro ciudadadano que tendrá lugar a las 18:30 horas del miércoles en el espacio con capacidad para 750 personas ubicado en la calle Aníbal Pinto 12975.
Dentro de los invitados están el exPresidente Gabriel Boric, políticos de oposición y también los embajadores en Chile de México y Brasil, países que le dieron su apoyo a la candidatura al organismo internacional. Más detalles del programa se darán a conocer el lunes, pero adelantan que habrá un número musical a cargo de jóvenes de La Pintana.
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