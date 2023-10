La clave está en el financiamiento colaborativo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Ver como el mundo financiero cambia su modelo de negocio es algo que tenemos que seguir muy cerca. Mientras la mayoría de los bancos ya entendieron y reflexionaron que su deuda tecnológica, aquella que no cambió con el tiempo, es impagable de cara al nuevo mundo, hay otros actores que miran el nuevo modelo como algo imposible o poco creíble. La industria fintech se está transformando en un partnerreconocido por gran parte del sistema y está pavimentando un camino que no solo encanta al cliente, sino que sus costos marginales de originación y procesamiento son mucho menores a los actuales.

El listado de situaciones que modifica la nueva visión del mundo financiero es largo, pero claro y contundente, donde no queda ninguna duda que el cambio no es una adaptación,sino que sobrevivencia. Temas como open banking, open financ e, open economy , infraestructuras obsoletas, omni canales, operativa SAAS, integración vía API, data analytics, inteligencia artificial, ciberseguridad, etc., dejan enterrada la actual forma de transar u operar.

El sistema financiero como un todo ya entendió que el nuevo modelo no busca ventajas competitivas, sino más bien cuáles son las ventajas colaborativas. Es aquí la clave, y la convicción está en que el actual sistema financiero ya vio que las fintech no son competencia, son el partner que necesitan para proyectar su negocio. Y las fintech saben que necesitan el funding del sistema. Esa ecuación, que deja fuera la arrogancia del pasado, es la que fundamenta la base del nuevo modelo de finanzas colaborativas.

Que el cliente siga siendo el centro de atención no cambiará, el desafío es que todos entiendan que se necesita colaboración para operar y en esta relationship se deberán definir nuevos modelos de precio, de operación, servicio, estructura de datos, plataformas, entre otros.

Muy interesante es que aquellos que fuimos educados con los épicos conceptos de generar en nuestros negocios barreras de entrada, barreras de salida, rivalidad, productos sustitutos, hoy estemos validando que las tecnologías hechas realidad en las fintech nos indiquen que la clave es la colaboración materializada en diferentes market place que solo favorecen al cliente final.