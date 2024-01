Grupo Santander cierra el año con ganancias superiores a US$ 12 mil millones y alinea estrategia digital para Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Grupo Santander presentó esta mañana desde Madrid sus resultados corporativos durante 2023, finalizando el ejercicio con ganancias de US$ 12.004 millones, un 15% más que en 2022. La compañía informó que las utilidades estuvieron impulsadas gracias al fuerte crecimiento de los ingresos, especialmente en Europa, al aumento del número de clientes y a un buen control de costos.

Frente a estos números, la presidenta del banco, Ana Botín, destacó que “2023 ha sido un año clave para Santander: hemos logrado resultados récord y conseguido todos los objetivos de la manera correcta. Tenemos cinco millones de nuevos clientes y hemos aumentado los ingresos y el beneficio a doble dígito”.

Botín resaltó que durante el ejercicio “avanzamos aún más en la transformación estratégica del negocio. Estamos implantando nuestra propia tecnología en todo el mundo para aprovechar la escala global y local del banco, y dado los pasos decisivos para crear cinco negocios globales”.

De cara a lo que será 2024, la ejecutiva se mostró convencida de que será un buen año para la entidad financiera. Afirmó que “será aún mejor para Santander, con inercia positiva en la mayoría de nuestros negocios, pese a los mayores riesgos geopolíticos y la ralentización de la economía global. La ejecución de la estrategia por nuestro equipo, y la solidez y diversificación de nuestro modelo nos permitirán seguir creciendo y mejorando la rentabilidad”.

A nivel de regiones, Europa reportó un aumento de las ganancias de un 45% más, alcanzando los US$ 5.941 millones. Mientras que Norteamérica informó una caída de 20% respecto a 2022, llegando a US$ 2.551 millones. Los beneficios provenientes de Sudamérica retrocedieron un 11%, hasta los US$ 3.292 millones.

Respecto a esta última región, el resultado se vio afectado por el aumento de los costos y las mayores provisiones, tanto en Brasil como en Chile.

Operación en Chile

El negocio del banco en Chile -que es dirigido por Román Blanco-, aportó a la matriz con US$ 630 millones en ganancias, siendo un 14,1% menos en comparación a las cifras observadas en 2022.

A pesar de estas cifras, desde España celebraron que durante el cuarto trimestre del año año pudieron revertir la tendencia decreciente en las ganancias debido a menores tipos de interés y a una reducción de las provisiones.

En lo que respecta al despliegue de las líneas de negocios en Chile, en el reporte financiero de Santander se detalló que “seguimos enfocados en nuestro objetivo de ser un banco digital con sucursales”. En línea con lo anterior, declararon que “continuamos mejorando la digitalización del banco”.

En medios de pago, dijeron que “continuamos desarrollando el comercio electrónico y el negocio de transferencias nacionales e internacionales”. Cabe recordar que el banco puso en marcha un nueva forma de realizar transferencias al extranjero, incluyendo nueve países más de Europa.

En lo que respecta a Getnet, declararon que han logrado un crecimiento de terminales de punto de venta del 80% interanual. Con estas cifras, “está acelerando su penetración en el mercado chileno a través de Santander y del mercado abierto, que ya representa alrededor del 50% de las nuevas contrataciones”. El banco recordó que Getnet se posicionó como el segundo mejor adquirente en Latinoamérica durante 2023.

Para el segmento de clientes empresas, expusieron que “avanzamos en nuestra oferta de soluciones integrales de financiación, cash management y tesorería a nuestros clientes”.

Asimismo, mencionaron que “seguimos avanzando en las iniciativas puestas en marcha este año, como Más Lucas, potenciando la utilización de nuestro nuevo formato de sucursal, WorkCafé Expresso, y desarrollando el nuevo modelo de atención para negocios especializados, que pone especial foco en las industrias agrícolas, auto y las multilatinas”.