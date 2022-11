Qatar 2022: ¿Cuáles son las selecciones más caras del Mundial?

La selección de fútbol de Inglaterra, que busca su segundo título mundial y que ya se va acercando con la victoria 6-2 contra Irán en su debut, tiene el equipo más valioso en Qatar con Jude Bellingham encabezando una lista de más de 800 jugadores, según un estudio.

Valor Transferencia

Según un estudio realizado por el grupo de investigación suizo CIES Football, la selección de Inglaterra tiene un valor de transferencia de poco menos de US$ 1.540 millones, con Bellingham, de 19 años, valorado en unos US$ 207 millones.

Brasil ocupa el segundo lugar en la lista con un valor de transferencia de unos US$ 1.488. El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. fue su jugador más valioso con US$ 205 millones.

Francia ocupó el tercer lugar con un valor de transferencia estimado de US$ 1.375 millones para su selección. El delantero del Paris St Germain Kylian Mbappé fue su mejor jugador con un valor de unos US $189 millones.

Más atrás aparecen España (US$ 1.232 millones), Portugal (US$ 1.111 millones) y Alemania (US$ 1.047 millones).

La muestra comprende más de 2.000 transacciones de jugadores traspasados de clubes de las cinco grandes ligas europeas durante el periodo de julio de 2012 a noviembre de 2021.

Ganar el Mundial puede impulsar el PIB del futuro campeón



Valor Asegurable

Según el análisis de Lloyd 's of London, respaldado por el Centro de Investigación Económica y Comercial, los equipos se clasificaron según el valor asegurable colectivo de sus jugadores.

Inglaterra encabeza la lista con un valor asegurable estimado en US$ 3.740 millones, superando a Francia con US$ 3.138 millones y Brasil con US$ 3.020 millones.

Lloyd 's dijo que la evaluación del valor asegurable comprende una variedad de métricas como salarios, patrocinio, edad y posiciones en el campo.

Usando esta metodología, Lloyd 's predijo que Inglaterra, campeona en 1966, terminará en la cima del Grupo B en Qatar y vencerá a Senegal, Francia, España y Brasil para consagrarse campeona del mundo.

Bellingham fue calificado como el jugador más asegurable, seguido de Mbappé y Vinicius Jr.