Brechas regionales

Señor Director:

El informe de Cuentas Nacionales Regionales del Banco Central confirmó una realidad incómoda: la recuperación en Chile es desigual y frágil.

El primer trimestre dejó al descubierto que mientras las regiones mineras surfean el buen precio del cobre, aquellas que dependen del comercio y la construcción siguen atrapadas en una demanda interna que no reacciona. Hablar de “la economía” en singular, a estas alturas, es una comodidad que ya no resiste los datos.

Que 10 regiones hayan retrocedido en el período no es un detalle estadístico: es la señal de un ajuste a medias, con inversión paralizada y hogares que prefieren esperar antes que gastar. Y si esa brecha territorial se asume como inevitable, el costo lo terminarán pagando siempre las mismas regiones rezagadas.

Hacia adelante, el optimismo debe ser cauto. La inflación más baja y las menores tasas de interés ayudarán, pero no bastan por sí solas: sin un empleo firme ni confianza empresarial, la mejora será lenta y, otra vez, despareja entre los distintos territorios del país.

Pablo Müller

Director Magíster en Desarrollo Económico, Social y Políticas Públicas Universidad Autónoma