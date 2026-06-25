Por qué el litio ha caído más de 20% en la montaña rusa del segundo trimestre
La escalada de abril llevó al carbonato de litio alcanzar máximos desde 2023. Sin embargo, temas de oferta y de demanda hicieron que la ola de compras se desvaneciera por completo.
Noticias destacadas
Así como en el debut del segundo trimestre los precios del litio subieron con fuerza, este jueves terminaron de borrar completamente ese rally.
El carbonato de litio spot alcanzó US$ 29.200 por tonelada a mediados de mayo, precios que no se veían desde 2023, a medida que la guerra en Medio Oriente y su histórica disrupción de precios del petróleo reforzaban las perspectivas de las energías renovables.
Sin embargo, desde ahí el "oro blanco" empezó a devolver sus ganancias, hasta el punto de cotizarse hoy cerca de US$ 22.400 la tonelada, una caída de 23% desde esos máximos recientes y que borra todas las fuertes ganancias posteriores al 10 de abril, según datos de Asian Metal.
"Los precios han caído principalmente por mayores expectativas de oferta. En esto ha incidido particularmente la especulación de un posible reinicio de Jianxiawo, una de las mayores minas de litio a partir de lepidolita en China, operada por CATL, que representaría en torno al 3% de la producción global", dijo a DF el lead de Mining Industry en Plusmining, Andrés González.
También hizo hincapié en que el alza reciente en los precios tenía un componente especulativo importante, y por lo tanto, la corrección no ha sido totalmente inesperada.
"Estamos viendo la entrada de nueva capacidad productiva en distintos países y una mayor cautela respecto del ritmo de crecimiento de los vehículos eléctricos, lo que ha generado presión sobre los precios", explicó la decana de la Facultad de Ingeniería y directora del Magíster en Economía Circular Industrial de la U. Autónoma, María Luisa Valenzuela.
El alivio geopolítico ha jugado un rol, dado que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ha permitido una cierta normalización del tráfico por el estrecho de Ormuz, devolviendo al crudo Brent a niveles previos a la guerra.
"La caída en el precio del petróleo puede afectar indirectamente, en tanto se reduce el incentivo económico inmediato para cambiar desde vehículos a combustión hacia autos eléctricos. Asimismo, la distensión geopolítica puede reducir primas de riesgo, con lo cual los precios pueden potencialmente a corregir parte del premio incorporado. Sin embargo, son factores secundarios", consideró González.
Por su parte, Valenzuela destacó el hecho de que los precios del litio siguen por encima de los mínimos registrados durante 2025, lo que atribuye a una buena demanda estructural asociada a la transición energética.
"Más que un cambio de tendencia de largo plazo, lo que observamos es un mercado que sigue buscando un punto de equilibrio entre una demanda que continúa creciendo y una oferta que ha aumentado con fuerza en los últimos años. La volatilidad probablemente seguirá siendo una característica del sector durante los próximos trimestres", anticipó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sofofa lanza plan "Trabajo 3x3" y propone crear 500 mil empleos con agenda de capacitación, inversión y flexibilidad
Para conseguir dicha meta, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, dijo que es crucial avanzar en contratos por hora y cambios al sistema de indemnización por término de contrato, entre otros.
Caso Sartor: Toesca ingresa cuarta querella y apunta contra préstamos a sociedad de hermanos Larraín y factoring Emprender Capital
Denunció los delitos de negociación incompatible y administración desleal, por el financiamiento otorgado de tres fondos de Sartor AGF a Danke SF SpA y a Emprender Capital Servicios Financieros SpA, ambas sociedades relacionadas al grupo.
Dos recursos de vecinos y ambientalistas amenazan con judicializar megaproyecto Maratué de 14 mil viviendas en Puchuncaví
Luego que el Comité de Ministros respaldara la iniciativa de la familia Lería, opositores recurrieron al Tribunal Ambiental, que mantiene las acciones en análisis de admisibilidad.
Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"
El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete