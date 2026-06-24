Terremoto sacude Venezuela: el movimiento se siente en Colombia, Aruba y Curazao
Casas y edificios se derrumban en la capital tras el movimiento de magnitud 7,5. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró estar atendiendo la situación "con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil".
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Un fuerte sismo sacudió la costa de Venezuela este miércoles, cerca de la capital Caracas, y personas en Colombia reportaron haber sentido temblores.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la zona situada a unos 160 km al oeste de Caracas, y menos de un minuto después se produjo otro de magnitud 7,5.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo en televisión nacional: "Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han desplomado, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil".
Los residentes de Caracas se apresuraron a evacuar los edificios mientras el sismo los sacudía. Un testigo dijo a Reuters que se habían formado grietas en un costado de su edificio. Poco después se fue la luz, añadió el testigo.
"Este temblor fue horrible, hasta peor que el de 1967 (cuando ocurrió un terremoto en la capital). El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía", dijo María Romero, una pensionada de 80 años que vive en el sur de Caracas.
Según reportes audiovisuales en redes sociales, algunos edificios de la capital se derrumbaron, dejando algunos heridos. Además, se registraban importantes daños en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el más grande del país y que sirve a la capital.
Hasta el momento el gobierno venezolano no ha reportado víctimas fatales, pero la USGS señaló que veía "probable que haya un alto número de víctimas y daños extensos en Venezuela" tras el movimiento.
Diario Financiero logró constatar que, al menos en Caracas, se vio interrumpido el servicio de luz e Internet, y las comunicaciones están intermitentes.
El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta para Puerto Rico y las Islas Vírgenes a pocos minutos del evento telúrico, pero en el transcurso de esta tarde la levantó.
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