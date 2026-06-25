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Claves para comprender la magnitud de los devastadores terremotos gemelos en Venezuela

Cifras oficiales dan cuenta de 188 fallecidos, 1.520 heridos y alrededor de 250 edificios con daños estructurales serios, mientras las autoridades declararon Estado de Emergencia Constitucional y continúan las labores de búsqueda, rescate e inspección de infraestructura (última actualización 25 de junio a las 14.00 horas).

Por: Claudio Pérez, editado por Francisca Guerrero

Publicado: Jueves 25 de junio de 2026 a las 13:22 hrs.

Venezuela terremoto desastre emergencia
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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