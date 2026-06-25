Un doble evento con impacto humano, urbano y logístico

Los dos sismos principales ocurrieron el 24 de junio con epicentro cercano a Morón, en el estado Carabobo, y fueron percibidos en gran parte de Venezuela.

La emergencia se mantiene activa por las réplicas posteriores -el último informe contabilizaba 150-, el colapso de edificaciones y la necesidad de revisar infraestructura crítica, especialmente en La Guaira, Caracas y corredores de transporte.

El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió un alto potencial de víctimas y daños materiales por la baja profundidad y la magnitud de los sismos.

Cifras clave 188 personas fallecidas hasta el momento, según balance oficial. 1.520 personas heridas reportadas por las autoridades. 7,5 magnitud del segundo y más poderoso sismo. 39 s separaron los dos terremotos registrados el 24 de junio.

Fuente: información editorial DF, actualizada al 25 de junio.