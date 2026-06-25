1. Medición de los sismos
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) documentó dos eventos telúricos de gran magnitud y consecutivos. Ambos tuvieron su epicentro en Morón, Venezuela, y fueron percibidos en Colombia y otras latitudes del Caribe.
El primer movimiento ocurrió a las 18:05 horas y alcanzó una magnitud 7,2 en escala de Reichter. El segundo, tuvo lugar apenas 39 segundos después y fue de 7,5, lo que implica -debido a la escala logarítmica utilizada para medir terremotos- que liberó cerca de tres veces más energía que el primer evento.
Además, durante las horas posteriores al terremoto se han registrado cerca de 150 réplicas.