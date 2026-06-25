La lista de países que han enviado ayuda a Venezuela tras los terremotos

Chile, Estados Unidos y El Salvador son solo algunos de los que están movilizando brigadistas y equipos de rescate al devastado país caribeño.

Los gobiernos y organizaciones humanitarias de todo el mundo comenzaron a enviar dinero en efectivo, equipos de rescate y otras formas de ayuda a Venezuela después de que dos potentes terremotos ocurridos el miércoles causaran la muerte de al menos 188 personas y dejaran más de 1.500 heridos, cifra que se prevé que aumente.

Los terremotos, que se produjeron uno tras otro, con magnitudes de 7,2 y 7,5 y cuyo epicentro se situó a unos 160 km (100 millas) al oeste de la capital, Caracas, dañaron al menos 250 edificios y dejaron, según el último recuento, a unas 200 personas atrapadas entre los escombros.

¿Quiénes han ayudado?

- La ONU: El responsable de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, afirmó que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios estaba coordinando el despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano.

"Los próximos días requerirán un esfuerzo colectivo masivo para respaldar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades", afirmó.

Añadió que unas 8 millones de personas en el país ya necesitaban ayuda humanitaria incluso antes del terremoto, y que la catástrofe podría aumentar su vulnerabilidad.

- Estados Unidos: Se han desplegado equipos de búsqueda y rescate desde Virginia y Los Ángeles, y se sumarán algunos más, según declaró a los periodistas el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"Esa es su necesidad más inmediata en estos momentos: las labores de búsqueda y rescate", afirmó Rubio.

- Chile: La Fuerza Área de Chile envió un avión dispuesto por el gobierno de José Antonio Kast con los brigadistas que viajarán a prestar ayuda. Junto a ellos estará el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

- El Vaticano: El papa León XVI ha enviado 100.000 euros (US$ 114.000) a Venezuela para la ayuda tras el terremoto, procedentes del fondo benéfico del Vaticano, según informaron sus redes sociales.

- El Salvador: El Presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó en una publicación en X que 300 rescatistas y paramédicos estaban preparados para viajar a Venezuela, junto con 50 toneladas de suministros médicos.

- México: Un equipo de rescatistas y personal médico partió hacia Venezuela el jueves, según informó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aunque no especificó cuántas personas formaban parte del grupo. Añadió que México evaluaría el viernes la posibilidad de enviar ayuda adicional.

- España: El Ministerio de Defensa español informó de que un avión militar trasladaría a 57 soldados de su unidad de búsqueda y rescate y a 40 bomberos de la Comunidad de Madrid. La agencia española de cooperación al desarrollo también tiene previsto instalar un hospital de campaña en Venezuela.

- Italia: La Agencia de Protección Civil de Italia informó de que enviaba un equipo de avanzada a Venezuela, que se encargará de preparar y coordinar la llegada posterior de más equipos de rescate. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó que los bomberos, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea se estaban movilizando para ofrecer ayuda.

- World Central Kitchen: El chef José Andrés, fundador de la organización humanitaria World Central Kitchen, que se dedica a proporcionar comidas, afirmó el jueves que su equipo había comenzado a distribuir comidas en Caracas. También declaró en X que su fondo "Longer Tables Fund" aportará de inmediato US$ 1 millón para ayudar a Venezuela.