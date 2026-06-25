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Quiénes son los tres jueces de la Corte de Apelaciones que definieron el histórico fallo del Caso Australis

Guillermo de la Barra, uno de los dos que votó a favor, había participado en decisiones históricas como la sentencia que absolvió a los acusados del caso Frei Montalva y las condenas al asesino de Jaime Guzmán y a los agentes de la DINA que secuestraron a Alfonso Chanfreau.

Por: Martín Baeza

Publicado: Jueves 25 de junio de 2026 a las 17:50 hrs.

Martín Baeza AUSTRALIS justicia Isidoro Quiroga abogados
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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