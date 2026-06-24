Isidoro Quiroga lo da vuelta: en una sentencia inédita, Corte de Apelaciones anula laudo arbitral del Caso Australis

El tribunal arbitral había ordenado al empresario pagar US$ 300 millones a la china Joyvio por la compraventa de la salmonera. En una segunda instancia, su defensa logró anular el fallo, dando un vuelco de 180° para el caso.

Es el fallo más discutido en la historia del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago.

En agosto pasado, el tribunal arbitral, presidido por Pedro Pablo Vergara, ordenó al empresario chileno Isidoro Quiroga a pagar US$ 300 millones a la china Joyvio, aludiendo a un sobreprecio pagado en la compraventa de la salmonera Australis, cerrada el año 2019 por US$ 920 millones.

El fallo fue especialmente controvertido, porque la misma sentencia planteó que no era posible imputar dolo a Quiroga y sus cercanos y, así, su defensa escaló el caso a la Corte de Apelaciones de Santiago buscando la nulidad del laudo arbitral.

Y si bien no existía ningún precedente y nunca se había anulado un laudo en esta segunda instancia, siempre hay una primera vez.

Por dos votos contra uno, la Corte acogió el recurso. "Se anula en su totalidad, desestimándose la invalidación parcial", zanjó el tribunal de alzada.

"El laudo que se impugna resolvió como si se tratara de una acción de restitución por rebaja del precio, alejándose de la base inmediata de la demanda. Aunque resulte repetitivo, se habrá de insistir en que la acción subsidiaria interpuesta fue la de indemnización de perjuicios y no una acción innominada de restitución por rebaja del precio", argumentó el fallo.

Y agregó, en relación al tribunal arbitral: "Al respecto, no puede obviarse que se está frente a partes con asistencia jurídica altamente competente, que regularon minuciosamente lo relativo a las declaraciones y garantías como a la indemnización que surgía con motivo de su incumplimiento, incorporando incluso limitaciones al derecho de indemnidad. Todas estas estipulaciones, al decidir del modo en que lo hizo, fueron suprimidas por el fallo arbitral".

El fallo, a minutos de conocerse, ya es conversación obligada entre los distintos estudios de abogados del país, no solo por el vuelco crucial en uno de los casos más bullados de la cúpula empresarial chilena, sino porque marca un precedente inédito en cuanto a la jurisprudencia de los arbitrajes internacionales.

¿Qué sigue ahora? Abogados externos a la causa plantean que la sentencia deja abierta la pregunta de si es que el fallo debe volver al mismo tribunal arbitral para dictar una nueva sentencia, reiniciar el juicio con un tribunal con distinta conformación o simplemente dejar sin efecto todo el proceso. Asimismo, cabe la opción de que el equipo legal de Joyvio presente un recurso de queja ante la Corte Suprema.