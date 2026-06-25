Primer proyecto minero de Kast supera su primer trámite, mientras diputados opositores adelantan indicaciones para excluir de beneficios a la gran minería

La iniciativa busca simplificar el sistema de postulación y el pago de patente minera rebajada para las concesiones de explotación. "Si estan tentados en separar a los grandes de los chicos, creo que esa simplificación probablemente no se logre", dijo el biministro Mas.

El primer proyecto minero presentado por el gobierno de José Antonio Kast sorteó su primera valla en el Congeso, luego de ser aprobado en general por la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados por ocho votos a favor y cinco abstenciones.

La iniciativa, que simplifica el sistema de postulación y aplica un pago de patente minera rebajada para concesiones de explotación, se tramita en el Parlamento con suma urgencia y los diputados tendrán hasta el 7 de julio próximo para la presentación de indicaciones.

"El espíritu de este proyecto es simple: que quienes invierten, exploran y desarrollan minería, tengan reglas claras y estables para cumplir con sus obligaciones. La certeza jurídica no es un beneficio para la industria, es una condición básica si queremos desatar el potencial minero de nuestro país. Aclarar también que esta iniciativa no rebaja los estándares ni elimina obligaciones, mantiene plenamente el amparo minero, pero facilita su cumplimiento para quienes acreditan actividad minera efectiva. En resumen, es una simplificación del sistema", dijo el biministro de Economía de Minería, Daniel Mas, al inicio de la comisión que visó el proyecto.

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Durante la sesión, los diputados que se abstuvieron -Valentina Cáceres (FA), Sebastián Videla (Indep-PS), Paula Olmos (PDG), José Antonio Rivas (PS), Jorge Díaz (DC)-, justificaron su voto apuntando a que la iniciativa también iba en beneficio de la gran minería, lo que calificaron como "injusto", aunque se valoró el apoyo que significa el proyecto para los pequeños y medianos mineros. Los mencionados adelantaron que presentarán indicaciones para que los grandes productores no tengan los beneficios de la ley.

El presidente de la instancia, el diputado nortino Cristián Tapia (Indep.-PPD), expresó antes de dar a conocer su voto: "Agradezco a esta comisión la madurez que se ha tenido para debatir y la disponibilidad que tuvimos para hacer sesiones especiales, como la del jueves pasado, donde, por cuatro horas, escuchamos a los actores principales que les ha afectado la ley vigente. Yo me quiero quedar con eso, con la solicitud que nos hicieron los pirquineros y los mineros artesanales que quieren que este proyecto se apruebe. Es por no decepecionarlos a ellos que yo apruebo".

Para cerrar, el biministro Mas -que estuvo siempre acompañado del subsecretario del ramo, Álvaro González- agradeció la celeridad de la tramitación y adelantó: "Este proyecto simplifica y es muy importante, en la discusión que va a venir, considerar esto como un solo sistema. Si estan tentados en separar a los grandes de los chicos, creo que esa simplificación probablemente no se logre". Aun así, manifestó su disposición para introducir las modificaciones necesarias para mejorar la iniciativa.