Primer proyecto minero de Kast supera su primer trámite, mientras diputados opositores adelantan indicaciones para excluir de beneficios a la gran minería
La iniciativa busca simplificar el sistema de postulación y el pago de patente minera rebajada para las concesiones de explotación. "Si estan tentados en separar a los grandes de los chicos, creo que esa simplificación probablemente no se logre", dijo el biministro Mas.
Noticias destacadas
El primer proyecto minero presentado por el gobierno de José Antonio Kast sorteó su primera valla en el Congeso, luego de ser aprobado en general por la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados por ocho votos a favor y cinco abstenciones.
La iniciativa, que simplifica el sistema de postulación y aplica un pago de patente minera rebajada para concesiones de explotación, se tramita en el Parlamento con suma urgencia y los diputados tendrán hasta el 7 de julio próximo para la presentación de indicaciones.
"El espíritu de este proyecto es simple: que quienes invierten, exploran y desarrollan minería, tengan reglas claras y estables para cumplir con sus obligaciones. La certeza jurídica no es un beneficio para la industria, es una condición básica si queremos desatar el potencial minero de nuestro país. Aclarar también que esta iniciativa no rebaja los estándares ni elimina obligaciones, mantiene plenamente el amparo minero, pero facilita su cumplimiento para quienes acreditan actividad minera efectiva. En resumen, es una simplificación del sistema", dijo el biministro de Economía de Minería, Daniel Mas, al inicio de la comisión que visó el proyecto.
Durante la sesión, los diputados que se abstuvieron -Valentina Cáceres (FA), Sebastián Videla (Indep-PS), Paula Olmos (PDG), José Antonio Rivas (PS), Jorge Díaz (DC)-, justificaron su voto apuntando a que la iniciativa también iba en beneficio de la gran minería, lo que calificaron como "injusto", aunque se valoró el apoyo que significa el proyecto para los pequeños y medianos mineros. Los mencionados adelantaron que presentarán indicaciones para que los grandes productores no tengan los beneficios de la ley.
El presidente de la instancia, el diputado nortino Cristián Tapia (Indep.-PPD), expresó antes de dar a conocer su voto: "Agradezco a esta comisión la madurez que se ha tenido para debatir y la disponibilidad que tuvimos para hacer sesiones especiales, como la del jueves pasado, donde, por cuatro horas, escuchamos a los actores principales que les ha afectado la ley vigente. Yo me quiero quedar con eso, con la solicitud que nos hicieron los pirquineros y los mineros artesanales que quieren que este proyecto se apruebe. Es por no decepecionarlos a ellos que yo apruebo".
Para cerrar, el biministro Mas -que estuvo siempre acompañado del subsecretario del ramo, Álvaro González- agradeció la celeridad de la tramitación y adelantó: "Este proyecto simplifica y es muy importante, en la discusión que va a venir, considerar esto como un solo sistema. Si estan tentados en separar a los grandes de los chicos, creo que esa simplificación probablemente no se logre". Aun así, manifestó su disposición para introducir las modificaciones necesarias para mejorar la iniciativa.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sofofa lanza plan "Trabajo 3x3" y propone crear 500 mil empleos con agenda de capacitación, inversión y flexibilidad
Para conseguir dicha meta, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, dijo que es crucial avanzar en contratos por hora y cambios al sistema de indemnización por término de contrato, entre otros.
Caso Sartor: Toesca ingresa cuarta querella y apunta contra préstamos a sociedad de hermanos Larraín y factoring Emprender Capital
Denunció los delitos de negociación incompatible y administración desleal, por el financiamiento otorgado de tres fondos de Sartor AGF a Danke SF SpA y a Emprender Capital Servicios Financieros SpA, ambas sociedades relacionadas al grupo.
Diego Savino, CEO de Grupo Costanera: "Ningún sistema en el mundo se puede sustentar con el nivel de evasión y no pago como el que tenemos hoy"
"Tenemos que volver a tener un Estado más eficiente, que las cosas no demoren lo que están demorando", lanzó el histórico ejecutivo en un seminario.
Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"
El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete