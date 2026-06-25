Remezón en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: timonel despide a cuatro directores regionales y dos jefes de división

En una carta a los funcionarios, a la que tuvo acceso Diario Financiero, Tomás Saratscheff reconoció que pidió "la renuncia no voluntaria a determinadas personas" y aseguró que un proceso de instalación como este "requiere contar con la confianza suficiente en los cargos de ADP".

Un fuerte golpe de timón concretó la tarde de este miércoles el director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás Saratscheff. De forma sorpresiva, despidió a cuatro directores regionales y dos jefes de servicio, medida que levantó un manto de incertidumbre a solo días de que se postergara el traspaso de áreas protegidas y trabajadores desde Conaf al SBAP a marzo de 2027.

Según confirmaron fuentes a Diario Financiero, Saratscheff desvinculó a cuatro directores regionales: al geólogo Gustavo Riveros (Antofagasta), la bióloga marina Cynthia Burgos (Atacama), al ingeniero forestal Antonio Varas (Valparaíso) y al abogado Antonio Madrid (La Araucanía).

Los despidos también afectaron a los jefes de la división. El timonel del servicio despidió al Jefe de División de Gestión y Desarrollo de Personas, Ewald Landsberger, psicólogo y exsubgerente de Personas y Desarrollo en Corfo.

Y, además, salió Alejandro Correa, quien se desempeñaba como el jefe de la División Jurídica del SBAP. El abogado asesoró al Ministerio del Medio Ambiente en la tramitación legislativa de la Ley 21.600 que creó esta institución, entre los años 2014 y 2023.

La medida generó sorpresa además porque -según aseguran fuentes conocedoras- todos estos cargos fueron designados por Alta Dirección Pública (ADP), al igual que el primer director nacional del SBAP (Aarón Cavieres), a quien el nuevo gobierno solicitó la renuncia el 13 de marzo. De hecho, el Presidente de la República, José Antonio Kast, usó una de sus "balas de plata" y designó directamente a Saratscheff a principios de abril.

La carta del timonel del SBAP a los funcionarios

Una vez ejecutadas las desvinculaciones, el propio Saratscheff firmó una comunicación interna que fue enviada a los funcionarios del SBAP.

"Quiero informarles que durante esta jornada le he pedido la renuncia no voluntaria a determinadas personas que actualmente se desempeñaban en cargos de confianza en este Servicio. Esta es una atribución que la normativa vigente le confiere al Director Nacional y se ha procedido según lo establecido en ella", se señala en la misiva a la que tuvo acceso Diario Financiero.

El timonel del SBAP reconoció que una información de esta naturaleza puede generar "preocupación e incertidumbre", tanto entre quienes reciben esta noticia como en los equipos que han trabajado junto a ellas. Por ello, dijo que consideró necesario explicar el contexto general que ha motivado esta decisión.

Según argumentó Saratscheff, el Servicio atraviesa una etapa especialmente exigente de su implementación. En este período, añadió, "hemos trabajado arduamente, avanzando con velocidad tanto en su instalación como en el proceso de traspaso de Conaf, y hemos conocido en profundidad los distintos elementos y circunstancias de su funcionamiento".

Como resultado de este trabajo, continuó en su escrito, "se han debido adoptar ajustes y tomar decisiones respecto de la conformación de los equipos directivos, porque un proceso como este requiere contar con la confianza suficiente en los cargos de ADP".

Y lanzó: "Construir un nuevo servicio público implica enfrentar decisiones complejas, pero ellas deben tomarse con responsabilidad y teniendo como prioridad el adecuado cumplimiento de las funciones que la ley le ha encomendado".

Saratscheff concluye que, entendiendo la inquietud que estos cambios pueden provocar, sostendrá en los próximos días reuniones personales con los equipos para -según dijo- "transmitir con claridad que el objetivo sigue siendo uno solo: la instalación robusta de nuestra institución".