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Remezón en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: timonel despide a cuatro directores regionales y dos jefes de división

En una carta a los funcionarios, a la que tuvo acceso Diario Financiero, Tomás Saratscheff reconoció que pidió "la renuncia no voluntaria a determinadas personas" y aseguró que un proceso de instalación como este "requiere contar con la confianza suficiente en los cargos de ADP".

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 25 de junio de 2026 a las 09:22 hrs.

medioambiente Biodiversidad gobierno Karen Peña
<p>Tomás Saratscheff, director nacional del SBAP.</p>

Tomás Saratscheff, director nacional del SBAP.

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