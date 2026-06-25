Saieh vuelve a vender acciones de SMU en el marco del acuerdo de reestructuración de pasivos de CorpGroup

Dos recientes ventas sumaron 0,36% del patrimonio total de la supermercadista, por lo que la participación del empresario se redujo a 33,63%. Esto sigue a una de las mayores desinversiones de su historia.

Como parte de un reciente acuerdo de reestructuración de pasivos de CorpGroup, Álvaro Saieh ha seguido liquidando acciones de SMU, la sociedad detrás de tiendas como Unimarc, Alvi y Mayorista10.

Las transacciones ocurrieron este martes: Inversiones SMU Matriz Limitada vendió 15,7 millones para recaudar un poco más de $ 2 mil millones, mientras que Inversiones Sams enajenó unas 5 millones por cerca de $ 670 millones, según informativos de la Bolsa de Santiago.

"En el contexto de los acuerdos alcanzados con sus acreedores para la reestructuración de pasivos, CorpGroup concretó la venta de un paquete accionario equivalente a un 0,36% de su participación controladora en la propiedad de SMU", dice una declaración enviada a DF.

"Los recursos recaudados se destinarán a disminuir la deuda, mediante la amortización de créditos vigentes. Tras la venta de este paquete accionario, la participación de CorpGroup en SMU queda fijada en un 33,63%, sin alterar su posición controladora", detalló el holding del empresario.

Citando el mismo acuerdo de reestructuración, Saieh realizó el 11 de junio de las mayores desinversiones que haya visto SMU en un sólo día, al desprenderse de 4,87% de la propiedad mediante dos operaciones en el mercado abierto.

El pacto se enfocó en cumplir con los vencimientos de capital adeudado por CorpGroup, después de que a principios de año, el holding anunciara el fin del mandato que le impuso ventas de acciones para hacerse cargo de pagar intereses y amortizaciones tempranas.