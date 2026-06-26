¿Más líneas? Metro abre puerta para nuevos desarrollos y delinea hoja de ruta para tren al aeropuerto

En el tercer Seminario de Innovaciones Ferroviarias de la estatal se desglosó el avance de las nuevas líneas y su nuevo presidente adelantó que quizás se vienen algunas “sorpresas“.

Once líneas en operación, 231 kilómetros de red, 199 estaciones y 31 combinaciones. Esas son parte de las dimensiones del ambicioso plan de expansión que actualmente Metro tiene entre manos y se encuentra desarrollando de cara al 2034.

Y quizás vengan “algunas sorpresas para el futuro”, adelantó el nuevo presidente de la firma estatal, Patricio Rey Sommer, en sus palabras de bienvenida a la tercera edición del Seminario de Innovaciones Ferroviarias, organizado por el mismo Metro.

Ahí se reunieron este miércoles y jueves representantes de diversas empresas nacionales e internacionales ligadas a la industria y el mundo de la tecnología, como Sonda, Entel, Siemens Mobility, Hitachi Energy, SGS, Wabtec, Vossloh Metro de Barcelona, entre otros.

La idea de la instancia, afirmó luego Rey a DF, es poder explorar las posibilidades que existen en el mercado ferrocarril, “abrir el metro hacia el mundo e ir adoptando cosas que puedan tener algún fit con nuestras necesidades”.

Y es que actualmente Metro tiene en la mira una hoja de ruta titánica, que el mismo Rey describió en su discurso como uno “de los planes de expansión más grande en infraestructura pública del país para los próximos años”.

Este contempla una billetera de inversión de más de US$ 8.000 millones en cuatro nuevas líneas (7, 8, 9 y A) y la extensión de la Línea 6, sumado a otros US$ 1.300 millones en modernización de la red, plan que contempla, por ejemplo, la instalación de puertas en toda la Línea 1, de manera progresiva, para el 2028. Este, cabe recordar, ya se puso en marcha en San Pablo y Neptuno.

Patricio Rey, nuevo presidente de Metro. 199 es la cantidad de estaciones que tendrá el metro para 2034. Los avances

La posibilidad, afirmó Rey, está sobre la mesa. De llevarse a cabo el plan actual , “existe la posibilidad” de que la operación chilena supere en extensión al metro más grande de América Latina, ubicado en Ciudad de México.

Pero, ¿cuándo? Rodrigo Terrazas, director corporativo de Ingeniería en la estatal, desglosó avance de cada una de las líneas en ejecución

Sobre la extensión de la Línea 6 al oriente más la Línea 7 (que unirá Vitacura con Renca y contempla un presupuesto de US$ 2.750 millones), el ejecutivo afirmó que actualmente lleva un 42% de avance físico y un 68% de sus túneles excavados.

La línea 7, precisó, será la más profunda (45 metros) de Metro y su acceso será solo con ascensores.

Su construcción, sin embargo, no ha estado exenta de polémicas. En enero, cabe recordar, la estatal anunció el término anticipado de un contrato con la empresa de origen chino CRCC por incumplimientos graves y reiterados en las obras.

Pese al traspié, su puesta en servicio –según Terrazas– se mantiene para 2028.

La extensión de la Línea 6 al poniente, en tanto, hoy se encuentra con un 46% de avance físico y un 50% de sus túneles ya han sido excavados. Su apertura, anunció Terrazas, será en 2027.

La Línea 9, que conectará Santiago Centro con Puente Alto y Bajos de Mena –con 19 estaciones– lleva un 3,7% de avance físico. Esta, adelantó el ejecutivo, se pondrá en operación por tramos, uno en 2030, otro en 2032 y otro en 2033.

US$ 8.000 millones es su inversión proyectada de cara a 2034.

Concesión metro al aeropuerto

Los otros dos proyectos se denominan aún en “etapa de ingeniería”.

Estos son la Línea 8, que unirá Providencia con Puente Alto y tiene un presupuesto de US$ 2.116 millones de cara al 2033; y la emblemática Línea A, que llegará al aeropuerto de Santiago.

Sobre esta última, Terrazas afirmó que contempla un presupuesto de US$ 365 millones, 21 coches y estará operativa para 2032.

Consultado, Rey delineó que “lo más probable” es que la tarifa sea una desintegrada al resto del sistema y que su construcción se realice mediante concesión.

“Por lo tanto, estamos hoy día iniciando lo que son los estudios para generar un modelo de negocio que nos permita llegar a término o dejar eso andando durante este periodo del directorio”.

En cuanto al recorrido, aseguró que la idea es que los trenes partan bajo tierra, “pero no sabemos en qué momento puede salir a superficie y si va a llegar en superficie al aeropuerto”, precisó.

¿Qué ejemplos internacionales miran para este proyecto? “Todos”, dijo el nuevo chairman. “De hecho, parte de la inducción que tuvimos como directores, vimos experiencias similares en aeropuertos en Estados Unidos, Europa, Asia (...) existen muy buenos ejemplos que nos pueden dar una visión tanto a nosotros como a los posibles oferentes de esa concesión de cómo debería comportarse la demanda de ese tramo”, afirmó.

Consultado por las misteriosas “sorpresas” referidas en sus palabras de bienvenida, Rey adelantó que desde Metro se encuentran explorando “muchísimas posibilidades”, “como extensiones de línea, una integración posible con concesiones del MOP (...) pero son fundamentalmente todavía en el marco de las ideas, no hay nada concreto”, precisó.

Planes inmobiliarios

Además del mundo ferroviario como tal, Rey aseguró que siempre están explorando en materia de innovación.

De hecho, la firma ha desarrollado tres “Demo Days”, donde conocieron soluciones de distinto tipo. De ahí, precisó, nació la alianza con Kubi y Blue Express para instalar lockers en ciertas estaciones.

En esta línea, el nuevo presidente delineó que actualmente cerca de un 20% de los ingresos de Metro provienen de no tarifarios, ligados a publicidad, negocios bancarios y valorización de inmuebles, pero quieren llegar a 40%.

De hecho, adelantó que hay dos gimnasios Smart Fit que actualmente se están construyendo en sitios remanentes.