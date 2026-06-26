Chile en la agenda textil global

Señor Director:

Hace unos días, Santiago fue sede del Global Textile Ministerial and Industry Summit, una cumbre que puso sobre la mesa un desafío urgente, aunque poco visible: ¿Cómo resolver el impacto ambiental de la creciente cantidad de ropa que producimos, consumimos y desechamos?

Más que una conferencia, el encuentro fue una señal clara de que la transformación del sector textil requiere colaboración, visión compartida y liderazgo. Y por primera vez, esa conversación se dio desde el Sur Global, con nuestro país como anfitrión de diversas experiencias internacionales. Chile no solo enfrenta este problema, sino que también tiene la oportunidad de ser parte de la solución. Los avances en economía circular y en la hoja de ruta de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) demuestran que podemos pasar de ser receptores de ideas a contribuidores activos.

Ahora debemos transformar las valiosas conversaciones que tuvimos estos tres días en implementación y en insumo para las siguientes cumbres que ocurrirán en otros países. La experiencia muestra que cuando existen señales claras desde la política pública, la economía responde, activando inversión, innovación y nuevas oportunidades. Las decisiones que se tomen a futuro en esta materia tendrán efectos concretos en empleo, comercio y posicionamiento internacional.

Este importante encuentro fue un punto de partida con miras a la próxima COP31 y a la octava asamblea de las Naciones Unidas sobre medio ambiente. Desde Chile, estamos aportando a construir una agenda de acción de largo plazo la cual será clave para demostrar que, desde el Sur Global, también somos capaces de liderar soluciones frente a la crisis ambiental.

Gonzalo Muñoz Abogabir

Cofundador Ambition Loop y Champion COP 25