Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Control de horas punta

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

La solicitud de diversos gremios a la ministra de Energía para atenuar el control de horas punta para el pago de potencia eléctrica es una urgencia económica y ambiental. Con una producción industrial que retrocedió 1,6% a enero de 2026, el diseño actual del cobro de potencia penaliza la eficiencia del país.
El impacto es crítico para la agroindustria. El período de punta inicia en abril, mes donde el sector aún procesa cosechas estivales. En dicho período se mantiene la recepción de tomates para concentrados, además de manzanas y peras para elaborar pulpas, purés, jugos, deshidratados y congelados. Obligar a estas plantas a costear tarifas onerosas en pleno auge productivo genera una distorsión grave, pues para no detenerse, las empresas se ven obligadas a la autogeneración con diésel.
Esto es un contrasentido que socava los planes de descarbonización de Chile, incentivando el uso de combustibles fósiles cuyo precio escala por el conflicto en Irán. Reducir el período a cuatro meses es una medida factible que no arriesga el sistema. Es imperativo armonizar la norma con la realidad productiva para no subvencionar la polución.

Juan Manuel Mira
Presidente Chilealimentos

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Alta tensión en junta de Codelco: Pacheco defiende que “no hay crisis” y Quiroz exige autocrítica
2
DF LAB

Felipe Harboe: “Las empresas que compran servicios de clipping deben exigir a las agencias que cumplan la ley, de lo contrario podrían estar participando de un ilícito”
3
Mercados

Director de Bicecorp compra más de $ 2.700 millones en acciones del holding financiero
4
Empresas

Enroque en el sector vitivinícola: gerente general de Undurraga deja su cargo y la viña ficha a ejecutivo de Viñedos Familia Chadwick
5
Mercados

La respuesta de la Super de Pensiones a las AFP por norma que sube los estándares para la elección de sus directores
6
Empresas

Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado
7
Empresas

Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
8
Empresas

Gloria Hutt, presidenta de Copsa y plan de Cárceles del MOP: “Es indispensable que eso que implica un riesgo para los ingresos se resuelva antes de implementarlo”
VER MÁS
VER MÁS