Crecimiento versus costo fiscal

Señor Director:

En relación con los economistas que han planteado ciertos reparos respecto de la mega reforma, surge un tema vinculado a la revisión de algunas medidas transitorias del proyecto, entre ellas la repatriación de capitales, la rebaja del impuesto a las donaciones y el impuesto sustitutivo a los retiros en exceso.

Estas medidas podrían terminar encuadrándose en una categoría de iniciativas que no generarían un mayor crecimiento económico, pero que sí implicarían un costo fiscal adicional.

En relación con lo anterior, resulta importante recordar que fue el propio gobierno de la presidenta Bachelet el que, en 2016, a través de la Ley 20.899, estableció un sistema de impuesto sustitutivo considerablemente más agresivo que el que se propone hoy.

Desde esa perspectiva, las medidas que se plantean buscan paliar la disminución temporal de ingresos fiscales que podría generar la menor recaudación derivada de la rebaja gradual del impuesto de primera categoría. Sin embargo, al mismo tiempo, estas iniciativas apuestan a que en los próximos tres años exista un mayor crecimiento económico, lo que permitiría incrementar la recaudación tanto por concepto de IVA como de impuestos a la renta.

Javier Jaque

Socio Líder de CCL Auditores Consultores