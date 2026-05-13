Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Crecimiento versus costo fiscal

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

En relación con los economistas que han planteado ciertos reparos respecto de la mega reforma, surge un tema vinculado a la revisión de algunas medidas transitorias del proyecto, entre ellas la repatriación de capitales, la rebaja del impuesto a las donaciones y el impuesto sustitutivo a los retiros en exceso.
Estas medidas podrían terminar encuadrándose en una categoría de iniciativas que no generarían un mayor crecimiento económico, pero que sí implicarían un costo fiscal adicional.
En relación con lo anterior, resulta importante recordar que fue el propio gobierno de la presidenta Bachelet el que, en 2016, a través de la Ley 20.899, estableció un sistema de impuesto sustitutivo considerablemente más agresivo que el que se propone hoy.
Desde esa perspectiva, las medidas que se plantean buscan paliar la disminución temporal de ingresos fiscales que podría generar la menor recaudación derivada de la rebaja gradual del impuesto de primera categoría. Sin embargo, al mismo tiempo, estas iniciativas apuestan a que en los próximos tres años exista un mayor crecimiento económico, lo que permitiría incrementar la recaudación tanto por concepto de IVA como de impuestos a la renta.

Javier Jaque
Socio Líder de CCL Auditores Consultores

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Comisión de Hacienda aprueba corazón de la ley de reactivación: la rebaja del impuesto a las empresas y también la eliminación del tributo a las ganancias de capital en bolsa
2
Economía y Política

Instancia legislativa rechaza cambios a propiedad intelectual que habilitaban uso de obras protegidas para entrenar IA
3
Economía y Política

¿Queda más o menos atractiva para los extranjeros? Los cambios que aplicó Hacienda a la discutida invariabilidad tributaria
4
Mercados

Filial de pagos de Banco de Chile estrena nuevo gerente general y exCEO arriba a Itaú
5
Empresas

Italiana Ferrero anuncia inversión de US$ 94 millones en Chile: “Es un país donde tenemos un vínculo especial”
6
Mercados

IPSA se hunde más de 2%, pierde los 10.400 puntos y anota peor desempeño a nivel global tras fuerte aumento de inflación mayorista en EEUU
7
Empresas

Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
8
Empresas

Gustavo González y llegada de supermercados Cugat a Europa: “Existe un plan inicial de cuatro salas en Cataluña”
VER MÁS
VER MÁS