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Cartas

Cumplimiento ambiental de ENAP

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

En relación con el reportaje publicado el viernes 8 de mayo sobre Enap, me hubiera encantado ser consultada a fin de validar el contenido de la información difundida.

Me permito señalar que los hechos expuestos no se sustentan en antecedentes completos, verificables, particularmente en lo referido a la actuación del directorio que me correspondió presidir.

Resulta indispensable precisar que, desde el momento en que la administración informó al directorio -a fines de enero de 2026- la existencia de potenciales inconsistencias en reportes asociados al cumplimiento ambiental de Refinería Aconcagua, el directorio actuó con diligencia, prudencia y estricto apego a sus deberes legales y fiduciarios, teniendo como foco el irrestricto compromiso con el medio ambiente y nuestras comunidades.

Gloria Maldonado

Expresidenta del Directorio de ENAP

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