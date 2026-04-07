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Desafío hídrico

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

En el encuentro “Resiliencia hídrica e infraestructura”, el MOP abordó la caída en el número de oferentes en licitaciones públicas, instalando un diagnóstico relevante para el desarrollo del país. Factores como la complejidad administrativa, los tiempos de pago, la claridad de las bases y la adecuada distribución de riesgos inciden directamente en la decisión de participar. En este contexto, contar con procesos más claros es clave para atraer capacidades técnicas y responder a las necesidades del país. Recuperar al Estado como un buen contratador y pagador es una condición habilitante para fortalecer la competencia y asegurar decisiones públicas de mayor calidad.

Diego Carpentier N.

Gerente general Hidrogestión

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