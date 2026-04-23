¿Desarrollo sin crecer?

Señor Director:

La discusión sobre crecimiento ha vuelto al centro del debate con el ingreso del proyecto impulsado por el gobierno de José Antonio Kast. En un contexto de bajo dinamismo, inversión debilitada, productividad estancada y empleo informal elevado, esta iniciativa no solo resulta oportuna, sino también necesaria. Persistir en el diagnóstico equivocado —que el crecimiento puede forzarse mediante mayor carga tributaria o expansión del gasto público— ha demostrado en la última década ser un camino poco eficaz. Este proyecto, en cambio, recoge una lección clave: sin incentivos adecuados, no hay inversión, y sin inversión no hay más empleo ni desarrollo.

Diversos economistas han coincidido en que el crecimiento potencial del país se ha reducido significativamente, en parte por un entorno regulatorio y tributario menos favorable. En este sentido, avanzar hacia un sistema más pro crecimiento no es un giro ideológico, sino una corrección técnica.

El proyecto no está exento de desafíos. Su éxito dependerá de la capacidad de generar consensos políticos y de evitar que se diluya en el proceso legislativo. Además, será clave complementar estas medidas con avances en capital humano y modernización del Estado. No obstante, como punto de partida, representa un cambio de enfoque relevante.

Macarena García

Economista Senior Libertad y Desarrollo