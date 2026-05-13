El recorte de Grau

Señor Director:

El mayor recorte a las postulaciones del principal subsidio habitacional destinado a familias vulnerables, el DS49, es parte de la realidad que dejó el gobierno del exPresidente Boric. En la Región Metropolitana, la disminución para este llamado alcanzó un 73%, pasando de UF 2.890.053 en 2025 a solo UF 768.371.

Frente a este escenario, podríamos haber optado por detener el llamado. Pero eso habría significado cerrarles la puerta a miles de familias que, con esfuerzo, siguen esperando acceder a una vivienda digna en la región con mayor déficit habitacional del país.

Cuando hay familias detrás, no basta con lamentarse ni buscar excusas. Lo correcto es hacerse cargo y es lo que estamos haciendo para recuperar subsidios, agilizar procesos, ampliar alternativas y abrir nuevos caminos para ayudar a más personas. Eso es lo que esperan y necesitan las familias.

Sebastián Norambuena Yung

Seremi Metropolitano de Vivienda y Urbanismo



