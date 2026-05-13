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El recorte de Grau

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

El mayor recorte a las postulaciones del principal subsidio habitacional destinado a familias vulnerables, el DS49, es parte de la realidad que dejó el gobierno del exPresidente Boric. En la Región Metropolitana, la disminución para este llamado alcanzó un 73%, pasando de UF 2.890.053 en 2025 a solo UF 768.371.
Frente a este escenario, podríamos haber optado por detener el llamado. Pero eso habría significado cerrarles la puerta a miles de familias que, con esfuerzo, siguen esperando acceder a una vivienda digna en la región con mayor déficit habitacional del país.
Cuando hay familias detrás, no basta con lamentarse ni buscar excusas. Lo correcto es hacerse cargo y es lo que estamos haciendo para recuperar subsidios, agilizar procesos, ampliar alternativas y abrir nuevos caminos para ayudar a más personas. Eso es lo que esperan y necesitan las familias.

Sebastián Norambuena Yung
Seremi Metropolitano de Vivienda y Urbanismo

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