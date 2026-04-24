IA y uso de contenidos protegidos
Señor Director:
La incorporación de una excepción para minería de textos y datos (TDM) —esto es, el uso automatizado de obras y datos para analizarlos o entrenar sistemas de IA— en el proyecto de ley misceláneo va en el sentido correcto. Aborda un problema urgente, cual es que sin acceso a grandes volúmenes de información no es posible desarrollar ni entrenar sistemas de inteligencia artificial.
Sin embargo, su redacción es excesivamente amplia. No distingue entre usos de investigación y usos comerciales, y carece de contrapesos básicos, como exigir que los contenidos se utilicen cuando se ha accedido a ellos de manera legítima o permitir que los titulares puedan reservar sus derechos. Así, puede transformarse en una autorización general para utilizar contenidos protegidos sin control ni compensación.
TDM sí, pero con equilibrio. De lo contrario, corremos el riesgo de facilitar el desarrollo de IA a costa del propio sistema que hace posible la creación de esos contenidos. A propósito, aprovecho de desearle un feliz día del libro y del derecho de autor.
Maximiliano Santa Cruz
Socio en Santa Cruz IP y exdirector de INAPI