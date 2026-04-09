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Incentivos y gasto público

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 9 de abril de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Tal como señala el editorial de ayer, los recientes cambios en el comportamiento de pago del CAE muestran que los incentivos importan y que, cuando se corrigen, las conductas se ajustan con rapidez.

Ese mismo principio debiera orientar la revisión de otros programas donde persisten brechas entre diseño y ejecución.

Más que nuevos anuncios, lo que se requiere es consistencia en la aplicación de reglas, validación de la información que sustenta la asignación de beneficios y seguimiento efectivo del gasto.

Sin ese estándar, el esfuerzo fiscal pierde foco y termina financiando situaciones que se apartan de su propósito original.

Ana María González

Contadora Auditora

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