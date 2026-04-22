Más creatividad para el futuro

Señor Director:

El Día Internacional de la Innovación y la Creatividad invita a recordar que la creatividad no es un talento reservado para unos pocos, sino una capacidad profundamente humana que debiera cultivarse desde la infancia.

Sin embargo, en un contexto marcado por la sobrecarga de información, la inmediatez y la presión por resultados, esta capacidad se silencia. No es que no seamos creativos, es que dejamos de crear. Si queremos formar personas capaces de enfrentar la incertidumbre, necesitamos ir más allá de la transmisión de contenidos y generar entornos educativos que promuevan la curiosidad, el pensamiento crítico y la imaginación. Espacios donde exista confianza para explorar, tiempo para preguntar y, sobre todo, donde el error sea comprendido como parte esencial del aprendizaje. Cuando estas condiciones se dan, la innovación surge de manera natural. Apostar por la creatividad es, en definitiva apostar por una sociedad más humana, resiliente y preparada para los desafíos del futuro.

Antonia Anastassiou

Fundación Mustakis