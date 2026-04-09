Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Oportunidad fiscal

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 9 de abril de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

El gobierno ha planteado la incorporación de una ventana transitoria de impuesto a las donaciones en el próximo proyecto de ley miscelánea. Se trata de una medida novedosa que, correctamente diseñada, puede constituir una oportunidad significativa de recaudación fiscal.

En política tributaria, los resultados dependen esencialmente de la adecuada configuración de incentivos económicos a sus agentes, de un diseño pragmático y de su correcta implementación técnica.

Un impuesto transitorio a las donaciones, con una tasa competitiva, sin insinuación judicial y de carácter definitivo, permitiría adelantar la recaudación asociada al recambio generacional en la propiedad de empresas familiares, afectada por la alta carga tributaria efectiva (entre las más altas de la región) y la complejidad normativa. En términos simples, se trata de capturar hoy una recaudación que, de otro modo, es incierta en el tiempo y altamente dependiente de decisiones en las que confluyen múltiples variables.

Este tipo de instrumentos solo funciona cuando concurren ciertos elementos: una tasa suficientemente atractiva, reglas claras para la determinación de la base imponible, simplicidad operativa, un plazo acotado y, sobre todo, certeza jurídica.

Bajo estas condiciones, la recaudación no solo se genera, sino que se anticipa en magnitudes relevantes y en el momento en que el país más lo necesita.

Gonzalo Rivera Zaldívar

Abogado Socio Russi & Eguiguren | Quadrant

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Kast gasta su última "bala de plata" y nombra a Tomás Saratscheff como nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
2
Economía y Política

"Nos prometieron herramientas que hasta hoy no existen”: camioneros emplazan al Gobierno por inminente alza de precio del diésel
3
Economía y Política

Quiroz prepara plan para vender propiedades fiscales y utilizar esos recursos para recomponer los fondos soberanos de Chile
4
Economía y Política

Ad portas de nuevos dictámenes por 40 horas: director del Trabajo remueve a la jefa del Departamento Jurídico
5
Empresas

“Una verdadera camisa de fuerza”: ministro Poduje arremete contra industria sanitaria y adelanta proyecto de ley para corregir distorsiones en el mercado
6
Empresas

Daniel Mas: “La situación de Codelco es bien compleja y la estamos monitoreando desde Minería y Hacienda”
7
Empresas

Presidente de Socovesa afirma que la empresa se "ha alejado de la etapa más crítica” y anticipa retorno a números azules en 2027
8
Regiones

Tribunal condena a dueño de Maderas Venturelli por insolvencia fraudulenta y defraudación de más de $ 5 mil millones
VER MÁS
VER MÁS