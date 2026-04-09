Oportunidad fiscal

Señor Director:

El gobierno ha planteado la incorporación de una ventana transitoria de impuesto a las donaciones en el próximo proyecto de ley miscelánea. Se trata de una medida novedosa que, correctamente diseñada, puede constituir una oportunidad significativa de recaudación fiscal.

En política tributaria, los resultados dependen esencialmente de la adecuada configuración de incentivos económicos a sus agentes, de un diseño pragmático y de su correcta implementación técnica.

Un impuesto transitorio a las donaciones, con una tasa competitiva, sin insinuación judicial y de carácter definitivo, permitiría adelantar la recaudación asociada al recambio generacional en la propiedad de empresas familiares, afectada por la alta carga tributaria efectiva (entre las más altas de la región) y la complejidad normativa. En términos simples, se trata de capturar hoy una recaudación que, de otro modo, es incierta en el tiempo y altamente dependiente de decisiones en las que confluyen múltiples variables.

Este tipo de instrumentos solo funciona cuando concurren ciertos elementos: una tasa suficientemente atractiva, reglas claras para la determinación de la base imponible, simplicidad operativa, un plazo acotado y, sobre todo, certeza jurídica.

Bajo estas condiciones, la recaudación no solo se genera, sino que se anticipa en magnitudes relevantes y en el momento en que el país más lo necesita.

Gonzalo Rivera Zaldívar

Abogado Socio Russi & Eguiguren | Quadrant