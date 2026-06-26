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Reactivación económica en la ciencia e innovación

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Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Agradeciendo a Claudia Papic por su apoyo en los aspectos de esta carta, debemos preguntarnos si las autoridades políticas, tanto del Congreso como del Ejecutivo, y los funcionarios públicos que llevan años en sus cargos, realmente quieren reactivar la economía, generar mayor acceso a terapias y tratamientos y cumplir con la tarea que tienen encomendada: velar por el bien común. Para ello, es necesario otorgar verdaderos incentivos y reglas favorables a las industrias farmacéutica, alimenticia, cosmética y de dispositivos médicos.

Porque en Chile tenemos grandes investigadores en las universidades que, si existieran incentivos claros para la industria, podrían ser financiados para que esa investigación no quede empastada y llegue a la gente. Respuestas del Ministerio de Salud al Congreso como ‘estamos viendo la propuesta de 2022’, entregadas cinco años después de realizada, no contribuyen a apoyar el emprendimiento y la innovación en salud en Chile.

Heriberto García

Exdirector del Instituto de Salud Pública (ISP) y director de la carrera de Química y Farmacia de la UDD

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