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Reconstrucción y productividad

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

El gobierno ha presentado su proyecto de reconstrucción que incluye medidas que, sin duda, tendrán impactos importantes y positivos en la economía, como lo es la disminución del impuesto de primera categoría sobre la inversión. Sin embargo, son pocas las medidas que intentan solucionar directamente un problema estructural que el país viene enfrentando hace años: el estancamiento productivo.

Las medidas relacionadas con el otorgamiento de permisos son una importante contribución, pero si realmente queremos recuperar las pujantes tasas de crecimiento de los ‘90, se debe apuntar también a iniciativas que fomenten la innovación empresarial y la formación de capital humano.

El consenso es claro, tanto la OCDE como el Nobel de Economía Philippe Aghion y otros expertos han ofrecido recomendaciones similares en el último tiempo. Medidas en esta línea serían un gran complemento al plan de reconstrucción del gobierno, apuntando a un crecimiento estratégico, duradero y de largo plazo.

Josefa Calderón

Instituto Res Publica

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