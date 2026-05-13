Sala cuna, ¿cuándo?

Señor Director:

Resulta alarmante que el desempleo femenino alcance un 10%, superando significativamente al masculino (8,1%). Esta cifra, sumada a una brecha salarial del 28,7% en grandes empresas, según datos de la Dirección del Trabajo, evidencia un problema estructural que una rebaja de impuestos y pérdida de recaudación no resolverá.

El mercado laboral actual castiga la maternidad, desincentiva la contratación de mujeres y dificulta la conciliación de las labores de cuidado con el empleo formal. Por ello, el proyecto Sala Cuna para Chile es urgente. Esta iniciativa, que hoy descansa en el Senado, pese al consenso transversal previo, podría generar hasta 150.000 nuevos empleos, según un estudio de Chile Mujeres.

Su costo fiscal de alrededor de US$ 300 millones sería menor a la propuesta de crédito tributario al empleo que impulsa el actual gobierno; y su implementación gradual, con compensaciones mediante el seguro de cesantía, mitigaría el impacto en los costos laborales.

Si realmente nos preocupa el empleo, debemos pasar de la preocupación a la acción, sin improvisar. Avanzar en Sala Cuna Universal es una solución concreta que el país necesita para generar más empleo y avanzar en derechos.

Beatriz Sánchez

Senadora por la Región del Maule

Constanza Schonhaut

Diputada por el Distrito 11