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Teleférico Bicentenario: el desafío está en tierra

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Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

El Teleférico Bicentenario representa una mejora relevante para la movilidad metropolitana al conectar Ciudad Empresarial con Providencia en apenas 13 minutos. Sin embargo, su impacto real no se jugará en el aire, sino en la tierra.

Si opera al 80% de su capacidad, más de 5 mil pasajeros por hora llegarán al entorno de Tobalaba-Costanera, lo que equivale a cerca de 80 personas por minuto en uno de los nodos más exigentes de la red. El desafío no radica únicamente en su integración con el Metro, sino también en la capacidad del espacio urbano para absorber estos flujos peatonales.

El sector presenta condiciones críticas: veredas estrechas, cruces altamente demandados y una escasez de espacios públicos de transición. En este contexto, la presión no se manifestará solo sobre la infraestructura de transporte, sino también sobre el espacio público y la experiencia cotidiana de quienes circulan por el lugar.

El teleférico puede constituir un importante avance en materia de movilidad, pero su éxito dependerá de algo más fundamental: contar con un espacio público capaz de acoger estos nuevos flujos y, al mismo tiempo, contribuir a la construcción de ciudad.

Francisco Godoy

Arquitecto – Master en Diseño Sustentable y Medioambiental Escuela de Arquitectura U. Finis Terrae

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