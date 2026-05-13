Un mal diagnóstico para un problema complejo

Señor Director:

Eliminar la franquicia tributaria Sence por casos de mal uso parece una solución simple para un problema mucho más complejo. Si existen abusos, la respuesta debería ser mejorar la fiscalización, corregir incentivos y perseguir responsabilidades. No eliminar una herramienta que, bien utilizada, ha permitido capacitar trabajadores y entregarles herramientas reales de empleabilidad.

La discusión razonable nunca ha sido eliminar el sistema, sino fortalecer sus controles. La señal además es contradictoria: se exige a las empresas adaptarse, incorporar tecnología y enfrentar cambios regulatorios crecientes, pero se debilitan los instrumentos de formación laboral sin claridad sobre el reemplazo. Y llama la atención el silencio de la DT sobre el impacto que esto podría generar en trabajadores y empresas.

El desafío es construir una política seria de empleo y formación que mire el largo plazo, no solo el efecto comunicacional de corto plazo.

Pedro Matamala

Socio en Provoste Matamala Abogados