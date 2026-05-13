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Una franquicia inútil

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

Más de $ 200 mil millones al año y sobre 650 mil personas “capacitadas” en 2024, con un resultado casi cero. La franquicia tributaria Sence es una de las políticas públicas más inútiles y mejor financiadas de Chile. El sistema no entrega habilidades laborales; entrega cursos de relleno (Excel, Ley Karin, prevención de riesgos, inglés intermedio), que nadie recuerda dos semanas después. Las empresas descuentan el 100% de lo gastado y como es gratis, nadie exige calidad, en un contexto en que el 88% de los beneficiarios pertenece a grandes empresas.
La evaluación Dipres de septiembre 2025 confirmó que no hay efectos significativos en salarios, empleo formal ni estabilidad. Solo aumenta la probabilidad de hacer un curso. La Comisión Larrañaga lo dijo en 2011 y la CNEP en 2018; son 15 años escuchando lo mismo. Basta de reformular.
Aunque apoyo sin matices la decisión del gobierno de eliminarla, también creo que capacitar importa. Chile necesita skills del futuro: IA, ciberseguridad, energía verde, automatización. Hay modelos que funcionan: el SkillsFuture de Singapur entrega un crédito personal anual usable solo en programas de calidad verificable. Y el reemplazo podría explorar algunas ideas, como copagos diferenciados según tamaño de empresa, mecanismos de pago vinculados a resultados verificables de empleabilidad, información pública sobre desempeño de los OTEC y priorización de áreas estratégicas. Seguir defendiendo el sistema actual no es prudencia; es ser cómplice del desperdicio mejor disfrazado de la política pública chilena.

Francisca Vial Herrera
Directora Laboral, Eyzaguirre & Cía.

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