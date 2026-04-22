Viabilidad económica de los taxis eléctricos

Señor Director:

A propósito del anuncio de Banco Estado sobre tasas de financiamiento preferenciales para la electromovilidad, desde 0,82% para taxis, desde el Centro de Movilidad Sostenible consideramos relevante aportar evidencia concreta sobre la conveniencia económica de esta transición.

Al comparar la operación de un taxi de combustión interna y un taxi eléctrico de tamaño y gama equivalente, considerando un recorrido promedio diario y gastos de operación y mantención reales, los resultados reflejan que si se incorporan en la cuota de crédito los costos de energía y mantención, un taxista podría pagar hasta un 32% menos al optar por uno eléctrico. Este ahorro representa aproximadamente $ 430.000 mensuales, lo que constituye una mejora significativa en los ingresos líquidos del conductor. El análisis incluye el costo de adquisición e instalación de un cargador domiciliario, reforzando así la viabilidad económica de la electromovilidad en este segmento. Estos resultados muestran que la electromovilidad es una alternativa ambientalmente sostenible y una oportunidad concreta de reducción de costos para quienes trabajan en el transporte público menor.

Sebastián Galarza

Director Ejecutivo Centro de Movilidad Sostenible



