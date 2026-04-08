DF Tax | Chile como plataforma de inversión y servicios: una oportunidad vigente

Por Víctor Villalón, académico Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, Faculta de Economía y Negocios Universidad de Chile.

Distintos sectores han deseado posicionar a Chile como una plataforma masiva de inversión y servicios en la región, con iniciativas tributarias vinculadas al desarrollo del mercado de capitales, instrumentos derivados, RUT simplificado, y convenios para evitar la doble tributación internacional, buscando construir una arquitectura que permita atraer inversión extranjera, y hacer que Chile sirva de base para proyectar capitales y servicios hacia terceros países.

Si bien se ha logrado consolidar un mercado financiero sólido, instituciones confiables y una administración tributaria reconocida globalmente por su capacidad técnica, Chile no ha conseguido transformarse en un centro regional de inversiones y servicios, como sí lo han hecho otras jurisdicciones.

Una primera explicación radica en el carácter fragmentado de los instrumentos normativos y tributarios, tales como el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que permitió atraer inversión mediante la exención de ganancias de capital en acciones con presencia bursátil; la Ley 20.544, que dotó de un marco para negocios sobre instrumentos derivados; las reformas al mercado de capitales fortalecieron la profundidad del sistema financiero local, mientras que la red de tratados tributarios redujo barreras a la inversión internacional.

Sin embargo, no ha habido una articulación estratégica, ni una consolidación en un modelo integral. A diferencia de España, Países Bajos y Luxemburgo, que cuentan con regímenes robustos de holdings internacionales, Chile no definió con claridad su propuesta de valor como plataforma de inversión. Un lunar en este desarrollo fue el derogado artículo 41D de la ley de la Renta, a partir de la evaluación que se hizo en el Plan de acción BEPS, régimen que fue utilizado apenas por una veintena de empresas extranjeras.

A ello se suma la volatilidad normativa con reformas tributarias sucesivas, cambios en la integración del sistema y ajustes en las reglas de tributación internacional, que han generado incertidumbre, especialmente para inversionistas.

Pero el contexto global también ha cambiado. El Plan de Acción BEPS de la OCDE -Acciones 5 y 12-, ha redefinido las condiciones bajo las cuales los países pueden ofrecer regímenes tributarios preferenciales.

El panorama plantea un reto, pero también una oportunidad para Chile. El camino hacia una plataforma de inversión no pasa por competir en tasas o en opacidad tributaria, sino por construir un modelo basado en sustancia económica, certeza jurídica y gobernanza; en otras palabras, una plataforma legítima bajo estándares BEPS.

¿Qué implicaría esto en la práctica? Avanzar hacia un régimen que incentive la instalación de centros regionales de servicios, gestión de inversiones, desarrollo tecnológico o administración de activos. También, diseñar incentivos proporcionales, coherentes con las funciones desarrolladas, asegurando que los beneficios tributarios estén vinculados a esas actividades. Y fortalecer los mecanismos de certeza jurídica. Esto incluye el desarrollo de sistemas de acuerdos anticipados, acuerdos de colaboración y de aseguramiento tributario.

Finalmente, es clave que cualquier diseño evite prácticas de regímenes exclusivos para no residentes o desconectados de la economía local. La apertura, la coherencia y la transparencia son condiciones necesarias para cumplir con los estándares internacionales.

En este contexto, la discusión de Chile como plataforma de inversión y servicios implica definir una propuesta de valor propia, alineada con las capacidades del país y con las exigencias del entorno global.

El desafío es articular estos elementos, avanzando desde un conjunto de instrumentos tributarios y financieros dispersos hacia un modelo integrado, legítimo y sostenible en el tiempo.