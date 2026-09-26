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Quién es Alberto Alvo, el hombre de la cadena de descuentos que comprará SMU

Detrás de Ahorra está Alvo Alaluf, ingeniero en administración de empresas, que trabaja desde hace casi dos décadas en los negocios familiares.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 25 de septiembre de 2026 a las 23:30 hrs.

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