Quién es Alberto Alvo, el hombre de la cadena de descuentos que comprará SMU

Esta semana se supo que SMU, la supermercadista dueña de Unimarc, Alvi y Super10, presentó ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) los antecedentes para comprar Ahorra Food Depot, la cadena de hard discount fundada por la familia Alvo. El monto aún no ha sido informado, pero ya se sabe que la compra incluirá los seis locales que tiene la firma en la Región Metropolitana.



Detrás de Ahorra está Alberto Alvo Alaluf, ingeniero en administración de empresas, que trabaja desde hace casi dos décadas en los negocios familiares. El grupo lo fundó su padre homónimo, quien después de que su firma de préstamos para taxistas quebrara por la crisis asiática, comenzó a vender pescados y mariscos congelados. Así creó, en 1998, la distribuidora de alimentos Alca.



Alvo hijo, conocido como “Nene”, se incorporó en 2007 a Alca y al año siguiente se convirtió en el CEO. Luego asumió como director de Inversiones Don Marcos (IDM), el holding de inversiones de la familia. La empresa llegó a tener oficinas en Santiago, Miami y China y más de 4 mil clientes, vendiendo sobre todo pescados, mariscos, y productos para restaurantes de sushi.



Estuvieron a punto de vender Alca en 2022 a Patria Investments. Incluso, obtuvieron el visto bueno de la FNE. Sin embargo, dos semanas antes de firmar -como publicó DF MAS en 2023- decidieron no hacerlo, por el cáncer que sufrió la mujer de Alvo.



Fue ella misma quien dio la idea de crear Ahorra, aprovechando la capacidad importadora de la familia para vender directamente al consumidor a precios más bajos. Así, los Alvo invirtieron US$ 3 millones y el primer local abrió en La Florida en octubre de 2023.



Hoy Alvo sigue siendo director ejecutivo de IDM, donde tienen inversiones en propiedades comerciales y galpones en la RM. También es director del fondo VC Vulcano y fue uno de los primeros inversionistas en Betterfly.