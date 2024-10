El despertar en bolsa de Falabella: aún queda camino por recorrer

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Esta semana se registraron movimientos en la propiedad de Falabella. La familia Heller Solari vendió el 0,5% de la compañía por US$ 46 millones, y cuatro familias del grupo controlador adquirieron el paquete. Del total ofertado, la familia Del Río compró el 40%, los hermanos Solari Donaggio el 30%, la familia Cúneo Solari el 24% y Sergio Cardone el 7%.

El refuerzo en la confianza del grupo controlador se produjo una semana después de que el empresario Tomás Müller comprara un paquete equivalente al 1,5% de Falabella. Tras estos movimientos, los inversionistas han vuelto a poner el foco en las valorizaciones de la empresa y su potencial de crecimiento.

"Los esfuerzos que hemos realizado están empezando a dar sus frutos”, dijo Alejandro González tras la última entrega de resultados, donde el CEO de Falabella informó una recuperación del negocio. El mercado leyó las cifras como el “punto de inflexión” del despertar de Falabella, lo cual se ha notado en la preferencia por sus papeles.

En el segundo trimestre las utilidades de la compañía anotaron una expansión del 8%, el margen ebitda alcanzó el 11,2% —el nivel más alto desde 2021— y su Ebitda aumentó un 130%. Así, su apalancamiento (Deuda financiera neta/Ebitda) se redujo de las 8,6 veces hasta las 4,7 veces.

La recuperación de la compañía vino acompañada de un rally bursátil. Durante lo que va del año la acción de Falabella es el valor con mayor rentabilidad del índice S&P IPSA. Su precio ha escalado un 58%, impulsado su capitalización de mercado a US$ 9.268 millones. Actualmente, los analistas compilados por Bloomberg estiman un precio objetivo (PO) promedio de $3.097 para Falabella, cifra inferior a los $3.500 en los que se transaba hasta ayer. Entre los reportes individuales, Scotiabank proyecta un PO de $4.100, BTG Pactual de $3.800, mientras que Goldman Sachs es el más pesimista con un PO de $1.970.

La clave tras la recuperación de la compañía fue la estrategia con foco en tres puntos: monetizar los activos no esenciales, reducir los costos y reforzar los márgenes, y una reducción del 24% en su plan de inversión.

Respecto a los activos, actualmente están en proceso de aprobación las ventas de Mall Plaza Perú y Open Plaza Perú, valoradas en US$ 848 millones, así como la venta del mall Open Kennedy por US$ 200 millones. A esto se suma una alianza estratégica de Seguros Falabella y la reciente venta de un centro de distribución en Argentina, cuyo monto no ha sido revelado.

El segundo punto se tradujo en despedir a más de 20.000 empleados en los últimos cinco años, el cierre de la billetera digital Fpay, la salida de Linio en México y Colombia, y la interrupción de la aplicación Fazil. Junto a ello, la compañía retornó a sus niveles de inventario históricos y estabilizó los niveles de riesgo del negocio bancario en el país.

¿Cómo sigue la estrategia?

A pesar del rally que vive el retailer en la bolsa, la capitalización bursátil necesita más que triplicarse para volver a sus máximos de 2013, cuando anotó US$ 28.930 millones. Por eso, los analistas están deseosos de saber si los niveles son sostenibles en el tiempo y de conocer hasta qué punto llegará la búsqueda de simplicidad.

Al menos, el CEO de la compañía ha dicho que queda trabajo por hacer. “Aún no hemos alcanzado el nivel de rentabilidad que somos capaces de lograr como empresa”, señaló.

En esa línea, la venta de activos podría aún no haber terminado. Recientemente, BTG Pactual indicó que “no le sorprendería” que Falabella oferte sus activos restantes en Argentina y Brasil. Junto a eso, la compañía ha mostrado interés en la venta de los otros Open Plaza en el país.

Dentro del plan de eficiencia, Falabella ha señalado que seguirá trabajando en el manejo de su inventario y en la adopción de tecnología. En cuanto a los despidos, el mercado da por finalizada esa etapa.

“Seguimos enfocados en avanzar en el plan diseñado para mejorar nuestra posición financiera, profundizando los ahorros logrados, fortaleciendo nuestros márgenes y analizando las oportunidades de optimización de nuestros activos”, indicó el holding a Señal DF.

Buscando el grado de inversión

Uno de los principales desafíos de la compañía es recuperar su grado de inversión internacional, el cual perdió en noviembre del año pasado. A pesar de que el camino de desapalancamiento ha registrado notables avances, las agencias calificadoras explicaron que necesita un desempeño positivo durante más tiempo para lograr un alza en su nota crediticia.

Actualmente, Feller Rate, Fitch Ratings y S&P Global le asignan una “perspectiva negativa”, por lo que, a menos que ocurra un cambio estructural, en el corto plazo su rating podría solo mantenerse o bajar.

“Hay que ver un año de desempeño, especialmente considerando que el cuarto trimestre es el más importante para esta industria”, señaló el analista de Feller Rate, Felipe Pantoja.

De todas formas, el mercado ve con buenos ojos el futuro crediticio de Falabella. “Es muy probable que esto se traduzca en una pronta mejora en la clasificación de riesgo”, indicó Renta 4.

Sodimac: la oportunidad del rezagado

Según consignó DF, actualmente las corredoras de bolsa posicionan a Falabella como las acciones favoritas para el último trimestre del año.

“La compañía aún cuenta con catalizadores relevantes. En la medida en que la industria de la construcción vaya mostrando avances, creemos que Sodimac podría ser un catalizador importante para la compañía”, apuntó Eduardo Ramírez de Bice Inversiones.

La analista de Credicorp Capital, María Ignacia Flores, coincide en que Sodimac será un factor clave, y proyecta que la compañía debería volver a impulsar el crecimiento en su cartera crediticia. “En resumen, aún quedan estos dos drivers de crecimiento que podrían entregarle algo de viento a favor adicional a la acción”, señaló María Ignacia Flores.

Al contrario, los analistas internacionales han tenido una mirada más crítica. Tanto Bradesco BBI como Goldman Sachs recomiendan “vender”.

A pesar de las divergencias, sí hay un consenso en el mercado: la estrategia de “volver a lo básico” está dando resultados.