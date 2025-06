Nuevo centro comercial vecinal en Villa Alemana por US$ 8 millones

Powercenter Peñablanca se denomina el nuevo proyecto de centro comercial vecinal que tiene en carpeta la Inmobiliaria y Rentas Peñablanca I SPA, representada por Federico Kunstmann.

La obra -que se emplazará en Camino Troncal, en la ciudad de Villa Alemana- contempla la creación de un centro de comercio con un local principal y otros menores, además de oficinas, gimnasio y un restaurante. Todo con una inversión estimada en US$ 8 millones.

“Una vez concedidos los permisos, se pretende comenzar la operación del centro de comercio. En el primer piso operará un local comercial que utilizará la mayor parte de la planta (3.316 metros cuadrados), a modo de supermercado o similar”, dijo la empresa en una consulta de pertinencia presentada a la autoridad para que ésta defina si la obra debe o no ser sometida a evaluación ambiental. “El proyecto no verterá sustancia alguna en el Estero Quilpué, ni a menos de 50 metros de su eje”, aseguró la inmobiliaria, la cual destacó, además, que la obra no implica movimiento de tierra, por lo que -sostuvo- no existirá riesgo alguno de contaminación subterránea del curso de agua.