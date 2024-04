El lobo de Wall Street que brilla este año y gusta a todos los expertos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Wall Street ha pisado el freno este ejercicio y acumula ligeros ascensos, inferiores a los índices europeos. En 2024, el Dow Jones sube apenas 0,29%, después de vivir un rally del 441% desde el inicio de 2009.

En este contexto, una compañía del principal índice de Estados Unidos, que aglutina a las 30 mayores compañías del otro lado del Atlántico, destaca por el interés de los analistas. Es la tercera que más sube en el índice estadounidense este 2024 y cuenta con el apoyo unánime de las 69 firmas de inversión que le siguen. Es Amazon, que con una capitalización bursátil de US$ 1,9 billones, suma un 20,65% desde el inicio de enero.

Su rally viene de lejos, ya que se anota un 124% desde que tocara mínimos en diciembre de 2022. Sus acciones han pasado de cotizar en los US$ 81,82 hasta los US$ 183,32 actuales. El gigante de comercio eléctronico cotiza así muy cerca de los máximos históricos que tocó el pasado 11 de abril, cuando cerró en los US$ 189,05.

Las razones del apoyo total de los expertos en la compañía son varias. Una de ellas es la buena marcha de su negocio, que no para de crecer. Amazon logró el año pasado una facturación récord de US$ 574.785 millones tras elevar sus utilidades en un 12% en 2023, hasta los US$ 30.425 millones.

Tras ello, los expertos de Morgan Stanley incluyeron a la compañía en su lista de favoritos para ganar a mediano plazo ya que consideran que la compañía seguirá cumpliendo con las expectativas este ejercicio. Además, el analista de Truist Securities, Youssef Squali elevó el precio objetivo de Amazon hasta los US$ 216 desde los US$ 195 anteriores. Supone darle un recorrido al alza de hasta el 18%.

Contención de gastos

Los analistas miran con buenos ojos, además, la filosofía de el CEO Andy Jassy, que sucedió a Jeff Bezos, el fundador. El empresario está centrado en la contención de costos, la eficiencia y la apuesta por los negocios más rentables, tras años en que lo importante para el grupo era crecer a cualquier precio.

Con esta nueva filosofía, el flujo de caja operativo del grupo aumentó en un 82% hasta los US$ 84.900 millones y el flujo de caja libre mejoró hasta una entrada de US$ 36.800 millones en los últimos 12 meses, frente a una salida de US$ 11.600 millones en 2022.

Junto a esta mejora en la posición de liquidez de Amazon, los analistas valoran también la buena marcha del servicio de suscripción Prime de Amazon.com, que alcanzó un nuevo máximo de 180 millones de usuarios estadounidenses en marzo, un aumento de 8% respecto al año anterior, según Research Partners.

Inteligencia Artificial

Por otra parte, Amazon es una buena opción para invertir si se piensa en Inteligencia Artificial. La compañía lleva usando esta tecnología desde hace tiempo a través de Amazon Web Services, que se ocupa de realizar recomendaciones de productos a sus clientes, predecir y mantener los niveles correctos de inventario en sus almacenes y centros de distribución, utilizar robots para abastecer los estantes y enviar mercancías, e incluso determinar las rutas más eficientes para sus entregas. Esto le permite ganar competitividad dentro de su sector y le da más visibilidad en bolsa.

Con todo ello, las 69 firmas que siguen la cotización de Amazon en bolsa creen que seguirá su rally de los últimos años. De media, el consenso de expertos consultado por Bloomberg, le otorga un precio objetivo de US$ 210,59, lo que supone darle un potencial alcista de 15% a 12 meses.