La agenda internacional y local que marcará el tercer trimestre

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado por todos los medios posibles presionar a la Reserva Federal para que baje las tasas, el presidente de la FED, Jerome Powell, resiste imperturbable. Aunque no descarta que en la próxima reunión se produzca un recorte si la inflación sigue cayendo, Powell ha evitado dar señales claras de que eso ocurrirá y ha dicho que no tiene apuro ya que el mercado laboral aún muestra señales de fortaleza.

17-AGO: Elecciones presidenciales en Bolivia

Bajo la sombra del ex presidente, Evo Morales, los bolivianos acudirán a las urnas a elegir a un nuevo mandatario para el período 2025-2030. Aunque Morales no podrá participar -la Justicia falló en contra de una moción para gobernar más de tres períodos- se prevé que su figura genere tensión antes de los comicios. El actual presidente, Luis Arce, ya anunció que no se presentará a la reelección.