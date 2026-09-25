La minuta del Congreso | El Presupuesto 2027 debería ingresar antes del 30 de septiembre

El miércoles 30 de septiembre, a más tardar, el gobierno del Presidente José Antonio Kast deberá ingresar al Congreso su primer proyecto de Presupuestos correspondiente al año 2027.

De ahí que estos últimos días las cinco subcomisiones mixtas que analizan las distintas partidas hayan intensificado su labor, con el estudio de las necesidades de las distintas carteras y servicios; pero también profundizando en el análisis de los montos ejecutados. El mandatario ha sostenido una serie de reuniones para efecto de seguir en detalle la elaboración del Presupuesto para el próximo año, junto con los énfasis que se le darán y en qué ámbitos.

En este contexto, se ha señalado que el Ministerio de Defensa no será objeto del recorte de 3% que el Ejecutivo ordenó para las demás carteras.

LO QUE VIENE

Desde las 15:00 horas del próximo lunes 28 se llevará adelante la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna en la Cámara de Diputados, impulsada por el Partido Socialista (PS) y encabezada por el diputado de esa bancada, Nelson Venegas, integrante de la Comisión de RREE.

AGENDA DEL SENADO

El mismo lunes, la Comisión de Minería sesiona para tratar las medidas que ha adoptado Codelco ante la suspensión temporal del proyecto Andes Norte de la División El Teniente. Entre otros, están invitados el presidente Ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, y el presidente del directorio, Bernardo Fontaine.

La Comisión de Medio Ambiente continúa con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, y regula otras materias que indica. Esto en sendas sesiones del lunes 28 y martes 29.

El 30 de septiembre la Comisión de Trabajo continúa con el estudio del proyecto sobre contrato por horas.

Están invitados representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fundación Chile21, la Central de Trabajadores de Chile (CTCh), Sindicato N°1 de Trabajadores de Clínica Alemana y de Libertad y Desarrollo.

TABLA DE LA CÁMARA

Entre el 29 y 30 de septiembre, con dos y tres sesiones respectivamente, la Comisión de Hacienda continúa con la tramitación de la reforma al mercado de capitales, con suma urgencia, que podría ser votada en general en la semana. Al debate están invitados dirigentes de distintos gremios, como la construcción; exministros de Hacienda, incluido Mario Marcel; y economistas.

El 28 y 29 de septiembre, la Comisión de Trabajo se aboca a la discusión del proyecto de sala cuna, con discusión inmediata pero sin buen pronóstico, al que están invitados, además del ministro de la cartera, Tomás Raú, el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortéz, y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz Zavala.