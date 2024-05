Shein se prepara para destronar a Inditex

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las exportaciones de moda en China alcanzaron los US$ 65.910 millones durante los tres primeros meses de 2024, un 2% sobre el mismo periodo del año pasado. Los envíos de ropa se elevaron hasta los US$ 33.816 millones y las de calzado alcanzaron los US$ 12 mil millones.

Tras gran parte de estas cifras hay una marca: Shein.

El gigante de la moda online chino vio crecer en un 60% sus ventas en el último ejercicio, hasta alcanzar una facturación de US$ 36.500 millones, según estimaciones del mercado.

Estas cifras no sólo la dejan bien posicionada en el gigante asiático, sino además desbancando a los principales retailers de mundo.

A la sueca H&M ya le sacó ventaja, dejándola en la tercera posición del ranking de ventas a nivel mundial con US$ 22.237 millones. En la cuarta posición se ubicó la japonesa Fast Retailing Group, la propietaria de Uniqlo, que cerró el último ejercicio con ventas por unos US$ 18.855 millones.

A quien aún no puede destronar es a Inditex como líder de la moda mundial. La española vendió en el último ejercicio un 10% más que Shein, pero esta última podría superarla en 2024.

Shein no vende nada en Asia y su principal mercado a nivel mundial es Estados Unidos, seguido de Europa.

En su principal mercado, la empresa evita pagar impuestos de importación, aprovechando una disposición que exime de aranceles a los productos baratos. Actualmente, cuenta con 1.500 empleados en ese país, junto a una amplia red de oficinas.

El gran desafío que enfrenta hoy es su intención de empezar a cotizar en Wall Street, donde está a la espera de que los organismos reguladores tanto de Beijing como de Estados Unidos den luz verde. Está previsto que se convierta en la mayor salida a bolsa del año, ya que la valoración de la firma asiática podría rondar los US$ 90.000 millones.