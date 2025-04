Startup chilena de turismo para personas con movilidad reducida incursiona en inteligencia artificial para mejorar eficiencia

Uno de los grandes problemas de las personas que tienen alguna discapacidad física o movilidad reducida e incluso adultos mayores es encontrar un destino turístico que les asegure que van a poder desplazarse sin problemas por sus calles, hoteles, museos y atracciones principales. Con el fin de ofrecer una solución, en 2018, Álvaro Silberstein y Camilo Navarro fundaron Wheel the World.

La startup, hoy basada en San Francisco (California, EEUU), creó una plataforma digital de reserva y recomendaciones de viajes accesibles que además otorga sellos de verificación de accesibilidad a hoteles y tour operadores, y comenzó a pilotear una serie de tecnologías como Light Detection and Ranging (LiDAR) y detección de imágenes con inteligencia artificial (IA), para optimizar la recopilación de datos y entregar recomendaciones más precisas a los viajeros.

Uno de sus fundadores y COO, Camilo Navarro, dijo que han verificado cerca de 4.000 espacios -como hoteles, restaurantes y museos- en 50 países y enfatizó en que es “inminente que esta tecnología vaya avanzando para levantar toda esta información de accesibilidad de la manera más rápida posible” para optimizar las recomendaciones a los usuarios de la plataforma.

“Cuando un usuario en silla de ruedas, por ejemplo, llega a un hotel y se da cuenta que la alfombra es muy gruesa y apenas puede mover la silla, que la cama no es del alto que necesita, que no puede circular libremente en la habitación, que no puede ocupar la ducha porque no está adaptada; ese es el problema. Entonces necesitamos levantar esa data de accesibilidad en escala en miles de lugares”, dijo Navarro.

Nuevas tecnologías

El CTO de Wheel the World, Federico Carossino, comentó que la segunda versión de su software (AMS2) que es su sistema de mapeo de accesibilidad, recolecta más de 250 puntos de accesibilidad -como la medición del ancho de puertas o la altura de las camas en un hotel- pero el proceso se realiza de forma manual a través de mappers (personal capacitado que recopila la información), en base a fotografías y un esquema de preguntas y respuestas.

Explicó que los pilotos con LiDAR -tecnología de teledetección que utiliza rayos láser para medir distancias y movimientos precisos en un entorno en tiempo real- y los modelos de IA de detección imágenes, les han permitido “reducir el tiempo de medición y recopilación de datos de una hora a cinco minutos”.

La nueva tecnología combina el escaneo de espacios a través de LiDAR integrado en iPhones de última generación, que utiliza la emisión de láser para calcular superficies y mapear espacios 3D, y se complementa con el entrenamiento de modelos de IA de detección de imágenes para identificar objetos específicos, como el tipo de manija de una puerta o interruptores de luz, que LiDAR no entrega.

Ahora están enfocados en recopilar data para entrenar los modelos y alcanzar un 90% de precisión como en su sistema actual, y paulatinamente permitir que cualquier usuario -desde hoteleros hasta particulares- pueda mapear un espacio accesible, sin necesidad de que acuda un mapper.

“La idea en el futuro es que cualquier usuario pueda mapear su casa y que, por ejemplo, le podamos decir recomendaciones de cómo tiene que modificar el baño para que sea más accesible”, añadió.

En tanto, Navarro agregó que el foco no sólo será alimentar la información de su propia plataforma, sino también ponerla a disposición en otras como Expedia o Booking.com.