DFCumple35 | Elisa Cabezón: “Hay mucha evidencia sobre los desafíos de Chile, pero falta bajarla y aterrizarla”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Ingeniera comercial con magíster en Economía y Directora de Evidencia en Pivotes, Elisa Cabezón, está encargada de cubrir el área de empleo formal y seguridad social. Es profesora de Introducción a la Economía en la Universidad Católica. Comunicación sencilla

“Somos pocos los que hacemos esta pega de comunicar”, reconoce, afirmando que hay muchos que se dedican a hacer análisis e investigaciones. Para Elisa, explicar algo en fácil, aclarar fake news, aterrizar temas complejos en lenguaje más sencillo, con números más concretos y fáciles de procesar, quita mucha energía y tiempo. En ese contexto cree que tiene una gran ventaja en la labor que hace desde Pivotes. “Cuando estaba en el Gobierno percibí que gran parte de la población desconfiaba de los técnicos y de los académicos, porque por una parte no entienden muy bien lo que ellos hablan”, comenta. Por eso, la economista cree que acercando ambas partes, se logra bajar la barrera de desconfianza. “Es una pega muy desafiante, muy entretenida y yo creo que es muy necesaria para el país”, reconoce, destacando que han hecho mucho y que se puede seguir haciendo mucho más.

Enamorada de las políticas públicas

Elisa Cabezón tiene 29 años y desde que era pequeña le encantaban las matemáticas, aunque -a su juicio- no era especialmente talentosa, si no que más bien estudiosa y esforzada. Tras su primer ramo de economía en el colegio se dio cuenta de que los modelos económicos también se podían aplicar en lo cotidiano, por lo que decidió estudiar ingeniería comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile con mención en Economía. Luego de egresar y realizar un magíster en Economía en su casa de estudios, Elisa afirma que quería trabajar en el mundo privado, pero entre postulaciones y entrevistas de trabajo, la aceptaron dentro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el Gobierno de Piñera II. Sin estar muy convencida, aceptó el puesto en el Gobierno y fue ahí donde conoció y se enamoró del mundo de las políticas públicas. Estuvo dos años y medio como asesora económica en política públicas en la Segpres, donde le tocó trabajar con un equipo de personas que -para Elisa- estaban y están muy comprometidas con Chile, y “ese compromiso fue como un bichito que me picó y me hizo comprometerme mucho con el país también”, dice. “Encontré que hay mucha variedad de temas y mucha oportunidad de hacer análisis y propuestas”, asegura.

Directora de Evidencia en Pivotes