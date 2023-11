Alina Bendersky, la socia de Bofill Mir que irrumpe en las grandes ligas del derecho Minero

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Carrera con foco en recursos naturales

Alina Bendersky entra a la sala de reuniones con espontaneidad. Ofrece café y agua, y luego comienza a hablar sobre lo nerviosa que la ponen las entrevistas, “incluso más que en un juicio”, admite.

En 2013 comenzó como asociada en la firma Bofill Mir & Álvarez Jana, pero en 2017 dejó su cargo para estudiar en la Universidad de Georgetown, en EEUU, un Master of Laws (LLM, su sigla en inglés), en Environmental and Energy Law Policy.

En 2021 regresó como asociada senior tras su paso como legal counsel en Bodegas Premier. “Este año me hicieron socia, pero llevo acá 10 años y un poquito más. Siempre me formé en el equipo de Minería y Recursos Naturales de esta oficina”, comenta.

Su trabajo ha sido muy desafiante -particularmente en el último tiempo, por el desarrollo que han tenido el litio y el hidrógeno verde- y eso la motiva. “Poder abordar todo esto tan valioso para el futuro del país y del mundo desde una óptica jurídico-legal me parece fascinante”, afirma.



Definiciones en su vida laboral

Alina cree que llegó a ser socia porque ha sido disciplinada. “Esto es a punta de esfuerzo. Las cosas no llegan, uno tiene que jugárselas por ellas, ser metódica”, asegura.

“Siempre hay que ponerle una nota de humor. No creo que sea exitosa, pero algo con lo que me ha ido bien en la vida es en no tomármela muy en serio”, detalla.

Mantener los pies en la tierra y ser humilde es clave -dice, “por mucho que tengas títulos y créditos y cosas materiales, somos todos iguales”. También tiene una postura clara sobre la importancia del trabajo presencial, pero con flexibilidad. “Algo esencial es la horizontalidad en el trato”, y agrega que “la riqueza que te dan las relaciones interpersonales de ir a la oficina no es lo mismo que por una pantalla”. Afirma que las nuevas generaciones no necesariamente comparten esta visión, pero advierte que “es algo que no se puede recuperar de otra manera, tienes que rodearte de gente”.



El impacto de la tecnología, su mayor preocupación

Actualmente los principales focos de atención de Alina son la geopolítica y la guerra. Pero algo que también le interesa mucho es la tecnología: el acceso a los datos y el bombardeo de información.

“Siento que nos están ahogando. Se puede estar conectado 24 horas al día, (para saber) de las contingencias internacionales, desde el Polo Norte al Polo Sur. Es algo que me preocupa, porque me parece que el ser humano está abarcando más de lo que puede”, dice.

Y si bien plantea que depende de cómo se maneje el tema, poner las nuevas tecnologías al servicio de la humanidad, “es algo que va ligado con las regulaciones”.

Hacia el futuro le gustaría hacer un doctorado. “Todavía soy muy joven. Uno nunca deja de aprender”, confiesa. Pese a ello, tal como aprendió de la fallecida jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, a quién conoció en persona tras asistir a una charla que dio en Georgetown, puede hacerlo todo, “pero no al mismo tiempo”.

Desarrollo del litio, minería y el ejercicio profesional