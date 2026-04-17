Belleza: de gasto prescindible a activo emocional

En tiempos de incertidumbre, las personas ajustan sus decisiones, pero no dejan de invertir en sí mismas. En ese cambio silencioso, la belleza ha dejado de ser un gasto prescindible para transformarse en un activo emocional: un motor que impacta en la autoestima, la confianza y la forma en que enfrentamos el día a día.

Durante años, la belleza fue entendida como un atributo externo: algo que se observaba, se evaluaba y muchas veces se juzgaba. Sin embargo, esa definición ha cambiado... y con fuerza.

Hoy, la belleza se resignifica. Ya no se trata solo de cómo nos vemos, sino de cómo nos sentimos. Según la Radiografía de la Belleza en Chile, realizada por Preunic, el 76% de las mujeres declara que cuando se siente linda, aumenta su autoestima. Más aún, un 60% de los chilenos vincula la belleza con la identidad y con la capacidad de expresar quiénes somos.

Este cambio es profundo. La belleza deja de ser superficial para convertirse en un espacio de construcción personal que impacta directamente en la autoestima y en la forma en que enfrentamos la vida diaria. Es dinámica, evolutiva y profundamente individual. Se construye a través de rituales de autocuidado y hábitos cotidianos: el 94% de los chilenos usa productos para oler bien y un 80% de las mujeres se maquilla.

No es casualidad que el 84% de las chilenas afirme que para sentirse bella es clave quererse a sí misma. Belleza y autoestima forman un círculo virtuoso: a mayor autoestima, mayor sensación de bienestar y seguridad personal.

Entender la belleza desde esta perspectiva implica también un desafío para la industria. Más allá de ofrecer productos, su rol es acompañar a las personas con propuestas responsables, accesibles y coherentes con sus procesos de identidad.

En un escenario donde las certezas escasean, la belleza deja de ser un privilegio para convertirse en una herramienta de desarrollo personal que debiera estar al alcance de todos. Entendida como autoestima en acción, su valor no está solo en lo que representa, sino en su capacidad de amplificar la confianza, la identidad y las oportunidades de las personas.